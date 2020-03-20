劇組邀請了10名參賽者入住房子拍攝節目，當時疫情還未在全球大爆發，因此一直以來他們都不知德國已「淪陷」。（《Big Brother》劇照）

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德國版真人騷《Big Brother》找來一群年齡、背景、職業等不相同的參加者，住進一間屋子內成為室友共同生活，他們在家中的一舉一動都會被拍下，其間被禁止使用網絡或觀看電視和印刷媒體等，亦不能與外界聯繫。今年2月初，劇組邀請了10名參賽者入住房子拍攝節目，當時疫情還未在全球大爆發。近日節目另有4人近日新加入，但被要求不能將疫情的新聞告知其他參賽者。

直至本周二（3月17日）晚，因德國確診人數和死亡個案急增，唯有提前讓參賽者知道外面世界發生的事，甚至直播當刻真實的反應，並會讓他們向醫生查詢詳情，及跟親友們聯絡。當主持告知疫情嚴峻時，不少人的眼淚都湧出來，有任職護士的女參加者擔心曾患肺病媽媽的情況，需由其他人安慰穩定情緒，不過其後得到確認整個劇組人員的家人都沒感染，有人則笑言自己可能正身處「德國境內最安全的地方」。



節目引起網民熱議，有人認為他們可能是全世界幸褔的人，不用擔心疫情又不怕感染，「說不定他們待在屋內是最安全的，不想回到真實世界」，亦有人稱「可能是史上真實的求生真人騷」、「怎想到玩個遊戲出來，發現自己連廁紙都買不到呢」。