倫敦返港航班口罩塞滿椅背　網民鬧播毒：清潔姐姐條命唔係命？

歐美多地爆發新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，惟當地人及政府的應對卻被稱為「佛系防疫」，引來留學生「回港潮」。近日網傳一張飛機座位照，指有乘客在倫敦飛香港的航班上，將用過口罩隨意棄置在椅背袋。有人看後狠批缺德，指「你條命就矜貴命，留晒細菌成機都係」。

近日網傳一張飛機座位照，指有乘客在倫敦飛香港的航班上，將用過口罩隨意棄置在椅背袋。（fb專頁「飛魚走翅」圖片）

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據facebook專頁「飛魚走翅」昨（19日）轉載照片，相中寫道一班由倫敦希斯路機場飛香港的航班，有乘客下機前隨便把用過的外科口罩，塞入飛機椅背袋裏，並批評涉事乘客不自律，「你條命就矜貴命」、「cleaner（清潔）姐姐同其他人條命就唔係命」。

網民看後紛紛附和及批評行為「無品」，認為飛機上每個座位均提供嘔吐袋，乘客大可把口罩放入袋中。轉載照片者與部分網民批評是港人所為，說「其他航空公司嘅飛機，好多都係咁。香港人真是世界級」、「香港人公德心真係麻麻」、「永遠只顧自己方便」、「我見過有人將件雨褸就咁放係座位上，好似脫殼金襌咁」。

帖文一出，網民紛紛狠批行為缺德，不顧其他乘客和清潔人員的安全，又強調每個座位均有嘔吐袋提供。（Unsplash/Steve Halama）

另外有人質疑如何證明口罩是由港人留下，認為可能是轉機乘客；但無論是誰人所為，在飛機等公眾交通工具隨意棄置用過口罩，均被網民斥責是罔顧他人健康，尤其是清潔人員，「最慘係清潔工，如果有菌真係好危險，一班機二、三十個位都係咁，用個膠袋袋住都唔識」、「個個上咗飛機之後好似變咗第二個人咁，個個諗住有清潔工搞掂，一啲同理心都冇！」

（facebook）

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