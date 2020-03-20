家居隔離使咩怕！意大利空少對鏡敬酒　一個人也能FAKE出Party感

家居隔離找不到人對飲？你還有你自己！新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，意大利更慘成重災區之一，死亡人數甚至超越中國，有當地空中少爺完成航程後需留家隔離，愛熱鬧的人就算家中只有自己，仍能營造出開Party一齊飲的氣氛，只需要一樣家居用品。

家居隔離使咩怕！意大利空少對鏡敬酒，只有自己也做出party感。（Enrico Barberis Negra片段截圖）

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古有李白對影成三人，今有意大利空少對鏡開Party！

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30歲的意大利空中少爺Enrico Barberis Negra，上周從米蘭飛回意大利後開始其家居隔離，以防身染病毒傳染他人。

搞鬼的他不忘苦中作樂，拍下一段在浴室對鏡自飲的影片，超幽默表情引來網民瘋傳，只見他用盡浴室三面大鏡，敬完一面又轉向另一面，明明只有他自己，卻也有種熱鬧的Party感，對鏡敬自己的他大叫「飲杯」，還不忘說句「謝謝你能來」，令人忍俊不禁，面對嚴峻疫情也能稍為放鬆一下。