新冠肺炎丨狂咳血痰1個月　台男驚染疫不求診　入院證患末期肺癌

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，人人均怕染疫，甚至感到不適也不敢求診。台灣一名胸腔重症專科醫生發文分享「比悲傷更悲傷」的故事，指一名抽煙多年的中年男子咳嗽多時，甚至咳出血痰，但因怕染疫而遲遲未有求醫，拖延一個月後入院證實已患上末期肺癌。

台灣胸腔重症專科醫生蘇一峰分享個案，指有病人咳嗽一個月仍未有求醫，到院檢驗時已患上末期肺癌。（示意圖，資料圖片）

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台灣胸腔重症專科醫生蘇一峰早前於facebook分享警世故事，指一名56歲的男病人吸煙多年，不過一向沒有定期身體檢查的習慣，平日不時有「幾聲咳」，但由於沒有頭痛、發燒等病徵便不以為意。

蘇一峰指出，病人咳嗽的情況愈來愈嚴重，甚至咳出血痰，但他卻因擔心染上新冠肺炎而遲遲沒有求診，令病情進一步延誤。拖延了約一個月，男子終到醫院求醫，蘇一峰一看X光及電腦斷層檢查的畫面，竟發現男子的肺部有一個7 X 5厘米大的腫瘤。

更加不幸是，蘇一峰發現男病人的腫瘤已無法開刀，證實他患上末期肺癌，而且部分癌細胞更已轉移到腹腔其他器官，只能將病人轉介至外科進行治療。蘇一峰於帖文指，明白疫情期間「全民都怕跑醫院」，不過病向淺中醫仍是最好的應對方法，呼籲市民有任何病痛時，切記不要拖，「盡早就醫才是上策」。

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