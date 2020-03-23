新冠肺炎丨政府推行動管制　馬來西亞男露台搞演唱會娛樂鄰居爆紅

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲全球，多個國家為了防疫不惜「鎖國」，限制遊客及國民出入，馬來西亞早前宣佈實行「行動管制令」（Perintah Kawalan Pergerakan），呼籲國民盡量留在家中。當地一名男網民或因隔離太沉悶，竟想到在家中的露台舉行演唱會，以歌聲擊退抗疫的負面情緒，表演意外獲得鄰居歡迎，網上直播片段的觀看人次更高達20萬。

區於吉隆坡的華裔男子David Ong昨晚於寓所的露台舉行演唱會自娛兼娛樂鄰居，片段被當地網民瘋傳。（David Ong fbl片段截圖）

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為了切斷新冠肺炎「傳播鏈」，馬來西亞政府宣布於本月18至31日實行「行動管制令」，限制民眾戶外活動、外國人出入境，同時要求所有學校、商店、宗教場所及部分政府部門關閉，國民都要留在家中自我隔離避疫。

行動管制實施至第4日，區於吉隆坡的華裔男子David Ong未知是否因隔離太沉悶，竟想到效法意大利人封城期間在露台jam歌，決定在寓所的露台舉行演唱會自娛兼娛樂鄰居。

唱至興起時，David更與鄰居互動，要求他們亮起手機的燈光。（David Ong fbl片段截圖）

David於露台設置好音響設備，事先通知屋苑管理處，昨晚約9時開始網上直播，舉行「人生最大的一個陽台『催淚彈』（Stay at home）個人演唱會」。表演一開始，David先與鄰居們打招呼，指能欣賞他唱歌的人都應該待在家中，稱讚「大家都很乖」，然後便演唱兩首當地的愛國歌曲為大家打氣。

接着David便演唱兩首港人都耳熟能詳的歌曲，分別是《對面的女孩看過來》及《朋友》，成功炒熱氣氛，觀看直播的人數不斷上升，而有幸於「現場」欣賞的鄰居更熱情「畀反應」，不時傳出歡呼聲助慶，甚至在David要求「亮起你們手機的燈光」時也乖乖照做，令現場氣氛高脹又溫馨。

由於反應熱烈，David承諾會再次與大家見面，臨結束演唱會前亦不忘提醒大家要留在家中。（David Ong fb片段截圖）

當唱完最後一首歌《我相信》後，觀看直播的人數更高達20萬，不少鄰居向David拍掌及歡呼，他亦乘勢問大家「明晚再繼續可以嗎」，獲得一致回應「Can！（可以）」。David於是承諾會再次與大家見面，臨結束演唱會前亦不忘提醒：「記住要留在家中！」

David的表演引來網民熱烈討論，大部分留言非常正面，稱讚他以這方式為民眾加油很有創意，亦有人笑言他或許是疫情中首個「一夜成名」的人，期望之後亦能欣賞他的表演。

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