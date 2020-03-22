高雄漫畫店封印旅遊書連摸都唔准　只為減低讀者外遊意慾協助抗疫

新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在世界各地肆虐，多個地方都已實行「封關」措施，亦呼籲市民不要外遊。台灣高雄一間漫畫店就用封條「封印」全部旅遊書，寫上「疫情期間，請勿閱讀」，連觸碰也不准，破格手法只為避免挑起讀者旅行的意慾，做法獲不少網民讚好。

為了消除人們旅遊慾望，書店決定即時至疫情結束前，書店店內的境外旅遊書籍全部不得翻閱。（BOOKING fb圖片）

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高雄鹽埕區的漫畫店「BOOKING」在facebook專頁發文表示，台灣境外輸入個案急增，「一時貪玩，卻可能導致台灣醫療體系癱瘓，我們容不得這樣的情況發生」。店主希望「在災難面前，做自己能做的事、擅長的事」，因此當想到店內有很多旅遊書籍時，便決定要全部「封印」，令讀者見到買不到。

漫畫店用封條封住全部旅遊書，寫上「疫情期間，請勿閱讀」。（BOOKING fb圖片）

店主指出，「人性脆弱，可能看了幾張漂亮的照片之後心癢，腦波弱就皮在癢下訂特價機票」，為了消除人們旅遊慾望，決定疫情結束前，將店內的境外旅遊書籍「用封條全數封印」，更全部不得翻閱，「違者將獲得永世大便都沒衛生紙的詛咒」。



店主也稱，如果旅遊慾望強烈到不行，可看店內的台灣旅遊相關書籍，「能一解你的旅遊之慾，放心玩才好玩」，並期望疫情能盡快得到控制。

帖子獲8000多人讚好，「全民配合，共同守護台灣！」、「真有創意也很有社會責任」、「大推、這治本治得好」、「太有心了，謝謝」，不過亦有人指該方法或有反效果，看旅遊書起碼能望梅止渴，「本來不想看、封了就突然好想看」。