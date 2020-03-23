【一周星座運勢】處女座迎來求婚好時機　人馬職場遇貴人或助跳槽

本週重要星象：上週日，土星來到了水瓶座，這是土星時隔20年來到水瓶座，土星可能會帶來懷舊、焦慮等情緒。幸運的是，這週一，火星也來到了水瓶座，給我們帶來能量，促使我們在焦慮的情緒上，邁出改變自己的步伐，接下來四個月將是自我提升的好時期。本週新月將會發生在白羊座，新月意味著新的開始，發生在白羊座將帶給我們新的計劃和目標。我們將會進行開創性的嘗試。

白羊座（3.21-4.19）

事業&學習：本週對於工作中的白羊座來說，你可能會因為之前進程上的拖延，導致工作量比較多，讓自己覺得一時間沒辦法應付過來，這也會對你的工作狀況造成影響，盡快調整過來對你來說是快速解決問題的方式。部分人可能會感受到來自上級的壓力，或是會遇到因為馬虎而犯錯的情況，要留意自己的言行舉止，可能會有背鍋、惡意競爭的情況，或是捲入八卦是非當中的危險。你可能會發現自己現在的工作環境更加規範，也會更加嚴格地按照流程行事。學習中的白羊座，近期的主動性並不強，邏輯和狀態也不是很好，影響整體效率；對於有考試的人來說，這段時間的結果並不如意；部分人可能會在處理證件的事情上遇到麻煩。

愛情：對於有伴侶的白羊座來說，你們之間會更多地談論與金錢、價值觀、信任感等有關的話題，會有一些因為表述的問題導致語言上的爭執。單身的白羊近期想要脫單的心情還是比較強烈的，自己也會很主動地去表達感情，只是需要注意容易一時衝動所作出的決定。

財運&健康：在財務方面，近期可能會有偏財運的機會，不過也要注意近期容易在開銷方面有些過於情緒化，造成一些不必要的開支。健康方面注意頭痛。

金牛座（4.20-5.20）

事業&學習：對於工作中的金牛座來說，本週你可能會有一些需要與同事、領導溝通的事情，不過在對接的過程中容易遇到理解偏差，導致進程緩慢或是受阻；盡量不要假手於人，同時注意一下細節上的問題，最近容易犯迷糊。部分人可能會進入新的團隊，或是想要提升自己的薪酬福利，與上司領導爭取一下。對於想要尋求合作的人來說，也會主動去接洽新的資源，有機會認識新朋友，進入新的社交圈子。學習中的金牛座對自己的要求很高，也會給自己比較大的壓力，不過好在接下來也會認真執行自己的計劃，雖然近期並不是成果收穫的時候，但是堅持下去，結果會是好的。

愛情：對於有伴侶的金牛座而言，另一半可能會有一些應酬需要處理，或是兩個人近期並沒有將重點放在關係的維繫中，容易有一些爭執；部分人可能會計劃出行，或是為對方準備一些小驚喜。單身的金牛座可能會在朋友、同事關係中發展起來曖昧的情愫，只是並不太敢去表達自己的心意，讓自己左右為難。

財運&健康：本週在在社交方面會有一些開支，雖然自己並不是很想，但是也是應有的開銷；部分人會在美容、健身上有所花費，開始想要改變自己的形象，為自己增值。

雙子座（5.21-6.21）

事業&學習：本週在工作方面，雙子座的整體狀態不在線，容易在一些小事上犯迷糊，對於正在尋求合作、投資的人來說，可能會遇到一些麻煩，雙方容易因為利益分配問題談不妥。部分人可能會接到臨時的新任務，這會是證明自己的機會，不能馬虎大意，領導對你的信任度在提升，但部分人仍要注意小人是非問題。如果你正在想要跳槽，或是找工作，需要注意在薪酬福利、工作權限等方面溝通清楚，以免之後遇到問題。在學業上，雖然你自己也很想靜下心來學習，不過你的玩樂心較重，或者容易走神，還是需要自己有強大的意志力。

愛情：對於戀愛中的雙子座來說，你可能要面對關係的突然轉變，比如打算結婚，只是目前你可能會顯得比較被動。對於沒有伴侶的雙子座而言，你可能會對某個在工作中結識的異性很有感覺，或者對方突然向你表白，不過也要小心會有地下戀情曝光的可能。

財運&健康：在財運方面，整體運勢都不是很好，最近的資金壓力比較大，可能會遇到一些經濟糾紛的問題。健康方面注意咳嗽。

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巨蟹座（6.22-7.22）

事業&學習：本週對於工作中的巨蟹座而言，你在職場中會顯得很積極，但是真正去落實的時候就會有些退縮。部分人會有出差洽談業務的可能，但如果想拿下項目需要有足夠耐心，也要不斷跟進最近的進程。部分人可能會遇到出爾反爾的客戶，讓你之前的工作白費，你最好做好兩手準備。調整好近期的裝填，你的想法可能還沒有到可以去落實的地步，穩一點會比較好。學習中的巨蟹座，你對語言方面的學習會比較感興趣，你可能會為了自己現在喜歡的科目而放棄之前的學業；部分人可能會受到關於錄取方面的好消息。

愛情：對於有伴侶的巨蟹座來說，你們的感情中存在不穩定的因素，對方可能一直在給你一種假象，但你可能會在本週揭穿他的雙面性；或是你發現兩個人對於未來的想法並不同步，開始考慮接下來如何發展。單身的巨蟹座可能會有曖昧、暗戀的關係出現，部分人也可能會選擇發展一段異地戀，或是網絡關係，也有可能在旅行途中邂逅感情的機會。

財運&健康：最近在財運方面，你可能會有出行的安排，這也會是一部分支出；近期的金錢管理意識比較薄弱，盡量多控制一下。健康方面注意麥粒腫（眼挑針）。

獅子座（7.23-8.22）

事業&學習：對於工作中的獅子座來說，本週在工作方面你可能會接到臨時的工作任務，或是在工作職能上作出調整，對於正在爭取投資和開展新項目的人來說，會有新的機會出現，但是可能需要一個長線上的接觸，並不是短期內就會有結果的。你可能會處理一些關於社保、稅務、福利等方面的事情，部分人也會開始準備報銷、借款等事情，需要注意可能會遇到帳目上的問題，多仔細一些。學習中的獅子們主動性會比較強，也會想要提升自己的技能，增強自身的實力，但是需要注意不要三天打魚，兩天曬網。部分人在學習上雖然狀態是有的，但是自己對於知識的理解能力並沒有那麼強。

愛情：對於有另一半的獅子座而言，可能會有備孕的打算；部分人可能會有財產方面的重新分配。單身的獅子座參加集體活動的機會增多，為自己擴大了社交圈子，但是目前並沒有實質性的進展。

財運&健康：本週會有不錯的偏財運，比如通過一些兼職、或是私下的工作機會為自己帶來一些資源和薪酬。健康方面注意閉口粉刺。

處女座（8.23-9.22）

事業&學習：對於工作中的處女座來說，本週你的聚會或是娛樂活動會比較多，較多的社交活動可能會讓你比較疲憊，在工作中的效率會降低；部分人在合作層面上會面臨競爭，你也會因為個人精力問題影響到洽談方面的進展。部分人有機會獲得新的機會，但是你們很容易輕信別人，對自己不夠自信，但自己分內的工作還是要自己完成。最近學習中的處女座在學業上需要注意不要三心二意，或是因為覺得辛苦就想著偷懶，今天的努力會成為明天成功的鋪墊。

愛情：對於戀愛中的處女座來說，如果有求婚打算的話，可以在本週實施了，對方很容易被真情所打動，實際點地去面對彼此的感情，渾渾噩噩下去只會讓兩個人的距離越來越遠。單身的處女座又脫單方面的想法，但是也會更現實地考慮現實情況，不會一味沉溺於感情；部分人可能會有相親的安排。

財運&健康：本週在財運方面，你有機會獲得薪酬福利上的增長，部分人可能會拿到項目獎金。健康方面注意頸椎方面的問題。

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天秤座（9.23-10.23）

事業&學習：本週對於工作中的天秤座來說，不管是正式場合還是和同事的相處，你都會毫不忌諱地訴說自己的想法，但可能會給別人帶來壓力；部分人可能會太過於想要展現自己，反而會與自己的預期產生偏差。對於從事文字創作的人來說，可能會有較多的工作任務需要處理。學習中的天秤座學習機會很多，但是能不能堅持下來就要看個人選擇了，而且你現在也沒有相當明確的目標，可以考慮自己的興趣進行選擇。

愛情：對於有伴侶的天秤座來說，你太在乎自己的感覺，可能會忽略對方的感受，有時候關心則亂，兩個人應該建立良好的溝通，這樣才能更好地了解對方。對於單身的天秤座而言，你對感情有了新的期待，而且你周邊也不缺乏暗戀你的人如果你有喜歡的人可以考慮大膽一點表白。

財運&健康：本週在財運方面可能會為了維護關係，在社交和聚會等場合出現一些開銷；部分人可能會入手一批降價打折的商品。健康方面注意手腕的問題。

天蠍座（10.24-11.22）

事業&學習：對於工作中的天蠍座來說，本週可能會出現簽約合同的工作需要去洽談，但是可能會因為材料準備不足而導致臨時取消或是項目終止。部分人需要注意和同事之間的溝通，消息及時跟進，以免耽誤某個工作環節的推進。你可能會更加注重別人對自己的印象和評價，也會主動去做一些維護。學業方面，學習中的天蠍座近期興趣缺乏，但是又不得不學。對於考試的人來說答題風格會很保守，可能希望穩中求勝。但是過於保守的狀態可能會讓你很難發揮出自己真正的實力來。

愛情：對於有戀人的天蠍座來說，你們在金錢層面、三觀還有子女問題上可能會有爭執，對方的態度比較強硬，但對方最終可能會因為愛選擇妥協。單身的天蠍可能會有想要戀愛的想法，但是對於喜歡的類型並不是很確定，或是自己為了消磨時間而選擇戀愛。

財運&健康：在財運方面，你在感情和家庭當中會有開銷，或是為了子女的教育問題未雨綢繆。健康方面注意腹瀉。

人馬座（11.23-12.21）

事業&學習：對於工作中的人馬座而言，你自身的安全感並不是很強，容易犯些小迷糊導致失誤，部分人可能會有跳槽離職的想法。不過你的貴人運比較好，遇到困難的時候會得到家人、朋友的幫助，尤其是在金錢方面能夠獲得大家的幫助。部分人可能會有新的工作機會出現；部分人可能會等待面試或是就職通知。在學業方面，學習中的人馬座如果在之前就一直有學習計劃的話，你只要堅持下去就好，學習一些真正感興趣的東西，對你自身會有很大的幫助，可能會成為自己增值的跳板。

愛情：對於有另一半的人馬座來說，你們可能已經約好見家長、訂婚、結婚的準備，不過部分人可能會遇到家裡的阻礙，導致感情上的停止，暫時沒有進一步發展。單身的人馬座可能會遇到對你表白的人，或是家人開始有這方面的催促；部分人可能會有相親方面的安排。

財運&健康：最近在財運方面，你自身的開銷比較大，部分人會開始關注自己和家人的身體健康問題，帶家人做一些體檢之類的項目。

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山羊座（12.22-1.19）

事業&學習：對於正在工作的山羊座來說，本週你可能會涉及到比較多協調、洽談、溝通方面的事情，多件事情共同推進會影響自己的精力，你要打起精神應對，避免遇到陷阱，或是因為自己的大意而導致後面遇到一些麻煩。部分人可能需要出差，或是開始安排外出的行程。在學業方面，學習中的山羊們可能正面臨一場比較重要的考試，複習過程並不輕鬆，讓你覺得壓力很大；部分人可能需要參加培訓或者課外補習班。

愛情：對於有伴侶的山羊座來說，這段時間有利於培養感情，適合彼此交心，談一談對未來的看法；也是和一起出去玩樂，放鬆一下，享受生活。單身的山羊很容易遇到和你談得來的對象，對方也是你喜歡的類型；你可能會突然被人告白，開始一段意料之外的戀情，閃戀的機會還是比較大的。

財運&健康：最近的財運不錯，但會因為子女、教育、娛樂等方面有比較大的支出；部分人會有不錯的偏財運，從之前的投資中獲得不錯的收益。健康方面注意過敏。

水瓶座（1.20-2.18）

事業&學習：對於正在工作的水瓶座來說，本周可能會面臨職場外部環境轉換的問題，可能準備跳槽或離職，也可能需要轉換部門，或是某些職能出現新的規劃和調整；你可能會因為薪資問題對現在的工作產生不滿，若果做什麼重大決定最好在深思熟慮之後進行。在工作中要謹言慎行，避免遇到小人是非問題。學習中的水瓶座近期的學習狀態不錯，但你可能會因為一些家裡的事耽誤你的學習進度，因此你會顯得有些急躁；部分人可能會收到考試成績，或是完成了某個課程的學習。對於申請留學的人而言，也會得到不錯的消息。

愛情：對於戀愛中的水瓶座來說，整體感情狀態比較平穩，但你可能會發現對方一個小秘密，這可能和錢財有關。單身的水瓶隨著玩樂機會的增多，可能會結識不錯的對象，這個階段的你還是挺有魅力的，不妨主動出擊。

財運&健康：本週在財運方面，為家庭的開支會比較大；部分人近期的理財規劃也不是很好，很多時候錢迷迷糊糊就花出去了。健康方面注意嘴唇乾裂等。

雙魚座（2.19-3.20）

事業&學習：本週工作中的雙魚座，會漸漸地從狀態中恢復過來，做事的積極性提高；你可能會遇到一些意料之外的情況，或者原有的計劃被迫改變。部分人在團隊溝通時要有耐心，小心因為自己的急躁和同事起爭執。部分人可能會需要處理關於貸款、融資、保險、補貼等事宜。學習中的雙魚在學業方面，可能會遇到一些小測驗或者考試的情況，但你完全有能力應對。你的狀態最近偏好，也會付出十二倍的努力來對待自己的學習。

愛情：對於有伴侶的雙魚座來說，要學會多溝通，但也要注意不要在言語中給對方太多壓力；部分人要小心對方隱瞞或者欺騙了你一些東西。對於單身的雙魚座而言，可能家裡會為你安排相親，但你會有些抗拒；你可能會從朋友中發展出某一個想要進一步接觸的人，但前景並不是那麼明朗。

財運&健康：本週在財務方面，財運有回暖的趨勢，你可能會因為給力的團隊和朋友帶來不錯的收入。

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