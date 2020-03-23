台女星劉真病逝　丈夫吻別承諾來世再做夫婦　小S：願她天堂跳舞

台灣「國標舞女王」、女星劉真3月22日搶救不治，年僅44歲告別紅塵，遺下極愛她的丈夫辛龍和乖巧得令人心痛的4歲女兒霓霓。據報劉真死亡一刻辛龍悲痛，親吻愛妻作別並許下來生再做夫妻的諾言，通知家人後掛線失蹤，令人擔心。而常在節目中與劉真鬥嘴的小S，也泣不成聲稱很難過，懷念劉真節目中可愛的樣子和吵嘴時的反應，只願對方續在天堂穿上美美的鞋子起舞。

辛龍痛失愛妻後情緒崩潰，情況令人擔心。（劉真Facebook）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

劉真2月6日動心臟手術導致心跳驟停，醫生需緊急裝上人工心肺搶救，因情況危急，轉到重症病房救治，其後因腦中風而進行開顱手術，並等候換心，惟她最終等不了，在3月22日撒手塵寰，留下傷心的丈夫與女兒。

愛妻成狂的辛龍，曾說願用自己生命換愛妻生命，但最終未能如願。據報道他在妻子死前最後一刻，悲痛的擁着愛妻，親吻作最後告別，深情承諾與劉真來世再做夫妻。而劉真離世後，他痛哭通知家人，即掛掉電話失去聯絡，令人心痛又擔心。

劉真與小S不時在節目中鬥嘴，但兩人其實關係不俗，獲知劉離世消息，小S泣不成聲。（網上圖片）

+ 3 + 2

常在節目中與劉真爆笑鬥嘴的小S，獲知劉真離世消息也泣不成聲，直指很難過，「最懷念還是她每次來上節目，很可愛的樣子，還有我們鬥嘴的時候，她的反應！」她又指：「現在真的希望她在天堂有很多漂亮鞋子讓她穿，她可以一直跳着舞……」

+ 10 + 9 + 8

小S又叮囑辛龍要堅強：「可以哭，但千萬別忘了還有孩子，要永遠思念劉真，告訴孩子，她媽媽有多棒！」