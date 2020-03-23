新冠肺炎丨北韓推學童洗手歌　網民瘋傳：完勝《方艙醫院真神奇》

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲全球，然而被網民稱為「最幸福國度」的北韓至今仍沒有向世衛報告任何病例，屬少有「淨土」之一。當各國也推出不同的防疫措施及宣傳教育時，北韓亦推出教導學童洗手的歌曲，演唱的女孩化濃妝，手舞足蹈表演的片段，令網民紛紛聯想到日前內地歌頌方艙醫院的兒歌《方艙醫院真神奇》，直呼片中兩名兒童可組成「金童玉女組合」。

推廣北韓官方資訊的fb專頁分享一段朝鮮洗手歌片段，引起網民熱議。（fb「朝鮮經貿文化情報DPRK」片段截圖）

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

專門推廣北韓官方資訊的facebook專頁「朝鮮經貿文化情報DPRK」前日上載片段，介紹一首朝鮮的洗手歌，旋即引來網民熱議及瘋傳。歌曲片段畫質雖只有360p，但仍可見一名穿着紅色連身裙、紮起孖辮及化着超白濃妝的女孩，站於放着卡通佈景板的舞台上，舉手投足都散發充滿北韓特色的端莊味道。

當音樂響起，女孩即隨着歌詞內容，邊唱邊做出誇張的動作，如唱到「嘭嘭嘭，肥皂泡泡戳破了，用肥皂把手洗得白白吧」時，即擺動雙手及做出洗手動作。至歌曲中段，女孩更配合歌曲中的對白，「分身」飾演媽媽的角色，如「做大戲」般以朗誦的聲音讀出「對白」。

↓↓↓洗手歌歌詞獲網民大讚簡單又易記↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

女孩的超白妝容配上誇張的動作，令網民紛紛聯想到日前於內地流傳、歌頌方艙醫院的歌《方艙醫院真神奇》，直言「金童玉女終於湊成一對」、「徹底完勝，比方艙醫院那個實用多了」、「印象深刻，反有奇效」。不過亦有網民對小女孩的表現感到不自在，「心疼這孩子，要做這種不自然的表演」、「好邪氣」、「現在都沒這樣穿了」。

重溫《方艙醫院真神奇》浮誇式演唱：

+ 2