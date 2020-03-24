最壞時刻做最好的事！英國7歲仔自掏零用錢　買廁紙贈老人

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，各國超市都出現搶購潮，不過最壞時刻也可能是最好時刻，疫情下守望相助的事也特別多！英國一名7歲男童就用自己的零用錢大手買入廁紙，免費派給有需要的長者鄰居，善良行為獲網民大讚。

占米大手買入廁紙，免費派給有需要的長者鄰居。（Tracy Hudson fb圖片）

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居住於英國埃塞克斯郡（Essex）的7歲男童占米（Jimmy Dean Hudson），日前和媽媽到超級市場購物，發現廁紙已被賣光，後來他們在當地商店發現尚有存貨，當時占米就說「媽媽，讓我們買多些東西，交給最需要的人。」

占米和媽媽向附近的老人送了約70卷廁所。（Tracy Hudson fb圖片）

占米和媽媽之後向附近的老人送了約70卷廁所，過程中很多人感謝他們，他們的好意並令不少人感到驚喜，一名80多歲的老人告訴他們，「以前在戰爭的時候都沒有這種恐慌性搶購，社區要團結起來互相幫助而不是貪婪」。

這些廁紙是用占米的零用錢來買，他已經計畫下次要再為當地的醫護人員送上小食及飲料，再為這班無私的人打打氣。媽媽都為占米感到驕傲，「他讓許多人露出笑容，他的家人、朋友和學校老師都為他的善良感到驕傲」。

同場加映：英國搶購潮

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