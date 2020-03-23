劉真與夫恩愛自訂「雙雙節」　最後之約生死訣別　8年約定失守了

台灣國標舞女王劉真病危多時終於不治，令人大感傷心，尤其是她與丈夫辛龍的深厚感情，更令網民唏噓。不少人翻看訪問，發現她離世的22日，在她和丈夫之間有不一樣的意義，辛龍曾在訪問中提及22日為兩人情定日子，故自定夫妻獨有的「雙雙節」，每月22日來個甜蜜小驚喜，惟隨劉真在雙雙節當天離世，這個8年之約再也守不了！

辛龍是娛樂圈中著名的寵妻狂魔，和劉真極其恩愛，每月22日為兩人定情日子，更會特別慶祝夫妻間獨有的雙雙節。（劉真Facebook）

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辛龍2017年接受張小燕訪問時，談及和劉真獨有的「雙雙節」，他指和劉真是在7月22日確定拍拖，所以每個月的22日，就是他們的「雙雙節」，雙雙真是有雙雙對對的意思，「所以雙雙節是我們家的」。

他指在每個月的22日，他都會和劉真做點小驚喜，有時候是做一個小蛋糕，晚上在家中點上蠟燭，大家分享一下心中的想法，而他更會向愛妻表達感謝，劉真也一樣，大家互相謝謝對方的愛，和感恩遇上了對的他和她。

↓↓↓ 辛龍受訪親述「雙雙節」的甜蜜由來 ↓↓↓

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這個慶祝活動一如兩人的愛，未有隨時日過去而作廢，每月22日，兩夫婦和女兒一同甜蜜慶祝，辛龍指有時如因工作22日未能慶祝，他們也會提前或延後，「反正一定要過就對了」。

不過這對恩愛夫妻最後一個雙雙節，卻要面對天人之隔，被迫生死訣別，劉真在3月22日撒手塵寰，守了8年的約定，她再也兌現不了，只餘心碎的丈夫和年幼的女兒，令人大感心痛。

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