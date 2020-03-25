漢坦病毒│雲南漢染病極速亡　一分鐘了解是什麼　病徵似新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）疫情未過，內地又現「漢坦病毒」。雲南日前發生搭長途巴男子不適，3小時後極速死亡，及後發現他未染新冠肺炎，但漢坦病毒呈陽性反應，同車乘客都需隔離觀察。事件引發廣泛擔憂，據香港衛生防護中心資料，詳細解釋感染途徑及7大病徵，即花一分鐘了解清楚。

管好鼠患，就能減低漢坦病毒傳播。（資料圖片）

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死者事發時正搭乘山東榮成魯陽水產食品有限公司租賃的復工包車，車上共計有兩名司機、一名醫務人員，以及另外29名務工人員，一行人從雲南送到山東復工。據報包車途經寧陜縣境內的京昆高速寧陜服務區時，一名姓田男子突感不適，需報警撥打120求助。

田男凌晨4時許發病，其後被救護車送院，與車上兩名發熱人員及一名陪同人員送抵醫院報，4人獲安排進行新型冠狀病毒檢測，惟延至早上7時許救治無效死亡，而同車其餘29人均就地進行醫學觀察。

官方其後公布，4人新冠肺炎病毒檢測呈陰性，但田男對漢坦病毒呈陽性反應，其他人檢測則暫未有結果。

據香港衛生防護中心資料，漢坦病毒主要是由齧齒動物傳播而引起，齧齒動物是咬食性哺乳動物的總稱，包括鼠、豪豬、松鼠、河狸等，主要分腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群兩類。

中心指漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病，而人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。

即睇七大感染病徵！

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中心指人與人之間的傳播是極其罕見的，其中腎綜合症出血熱患者死亡率1至15%不等，漢坦病毒肺症候群患者死亡率卻高達40%；病毒潛服期約1至8星期，現時漢坦病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治非常重要。

中心又指如要預防感染，市民應經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾；如未能洗手，亦可用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手。

另外做好防範鼠患工作一樣重要，日常在家居要小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物，垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理；亦應保持處所清潔，特別是垃圾房及後樓梯，並避免物品堆積，並定期巡查花床及通道，避免齧齒動物出沒。

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