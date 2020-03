馬來西亞醫生放棄歐洲蜜月上前線　怕浪費PPE唔敢去廁所

新冠肺炎(COVID-19)疫情至今仍未受控,各國推出不同的防疫措施,部分國家更已「封關」,期望減低民眾受感染的機會。馬來西亞一名女醫生於facebook分享心聲,指自己放棄了歐洲蜜月而選擇到前線救人,又指因醫療物資珍貴,連去洗手間也會忍住,避免頻頻更換。帖文感動網民,紛紛留言表示為了醫護人員會乖乖留家,又稱讚他們是「國家的英雄」。

馬來西亞華裔女醫生Boonsiew Ooi發文分享前線抗疫心聲,感動一眾網民。(Boonsiew Ooi fb圖片)

馬來西亞華裔女醫生Boonsiew Ooi早前發文分享前線抗疫心聲,指她於該國實施行動管制「封城令」的首日開始到前線工作,「一直以來,我都很少在社交平台發朋友圈,尤其是關於我的職業,但這次我很想破例一次」。剛剛新婚的她說,為了迎接「前線的任務」,放棄了原本安排好的歐洲蜜月之旅,「原本的我,應該在大鐘樓喝着咖啡,體驗倫敦的人情味,再去巴黎,看看鐵塔」。

Dr. Ooi 2月時曾上前線工作,當時情況還算受控,但事隔一個月她卻明顯感覺到醫院瀰漫緊張的氣氛,「醫務人員的臉上,不再掛着笑容」。由於確診患者每日也在增加,每日都疲於奔命工作的她指,穿著全套保護衣PPE多個小時,在炎熱的天氣下,連呼吸都辛苦,但為了不浪費物資,即使全身大汗或是想去洗手間也要忍住,「因為一卸下,就等於浪費了一個裝備」。

她直指,每日最期待的,就是卸下裝備,把汗流浹背的身軀洗淨,再吸一口新鮮的空氣的一刻,「原來那麼簡單的動作,成了一種奢望」。為了不讓家人擔心,Dr Ooi一有空就會拍下面帶笑容的照片,更新工作情況,告訴家人她仍安好,不過她坦言「我的『照騙』都是笑臉迎人的, 因為我實在不忍心讓他們擔心」。

新婚不久就要小別,丈夫常常也與Dr Ooi視象通話打氣,又提醒她要多喝水,「但我想說:真的很抱歉,因為我們的對話,無時無刻都被醫院打來的電話而中斷」。在這非常時期,她慶幸自己還有一班好戰友,在不分日夜的前線一同努力,「不分種族、信仰、宗教,陪我一起,再漫長再忙的夜,也有你們陪我」。

Dr. Ooi上載一張與一眾醫護同事手持標語的合照,呼籲民眾留在家中一同抗疫。(Boonsiew Ooi fb圖片)

Dr. Ooi又上載一張與一眾醫護同事,手持寫有「I stay at work for you, you stay home for us.」(為了你,我堅守崗位;為了我,請你堅守在家。)標語的合照,呼籲民眾留在家中一同抗疫,「我相信我們有能力把病毒控制住,我們要一起合作,別讓第三波發生」。

帖文令網民非常感動,紛紛留言感謝醫護的付出,又承諾會遵守在家防疫的規定,「感謝有你們」、「我們會好好的在家,把我們的免疫系統軍隊變成飛虎隊,讓我的細胞穿上避彈衣,不會讓國家添亂」、「你們是最棒的勇士,是國家的英雄」。