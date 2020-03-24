馬來西亞醫生放棄歐洲蜜月前線抗疫　自拍笑容照安慰家人

新冠肺炎（COVID-19）疫情至今仍未受控，各國推出不同的防疫措施，部分國家更已「封關」，期望減低民眾受感染的機會。馬來西亞一名女醫生於facebook分享心聲，指自己放棄了歐洲蜜月而選擇到前線救人，又指因醫療物資珍貴，連去洗手間也會忍住，避免頻頻更換。帖文感動網民，紛紛留言表示為了醫護人員會乖乖留家，又稱讚他們是「國家的英雄」。

馬來西亞華裔女醫生Boonsiew Ooi發文分享前線抗疫心聲，感動一眾網民。（Boonsiew Ooi fb圖片）

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馬來西亞華裔女醫生Boonsiew Ooi早前發文分享前線抗疫心聲，指她於該國實施行動管制「封城令」的首日開始到前線工作，「一直以來，我都很少在社交平台發朋友圈，尤其是關於我的職業，但這次我很想破例一次」。剛剛新婚的她說，為了迎接「前線的任務」，放棄了原本安排好的歐洲蜜月之旅，「原本的我，應該在大鐘樓喝着咖啡，體驗倫敦的人情味，再去巴黎，看看鐵塔」。

Dr. Ooi 2月時曾上前線工作，當時情況還算受控，但事隔一個月她卻明顯感覺到醫院瀰漫緊張的氣氛，「醫務人員的臉上，不再掛着笑容」。由於確診患者每日也在增加，每日都疲於奔命工作的她指，穿著全套保護衣PPE多個小時，在炎熱的天氣下，連呼吸都辛苦，但為了不浪費物資，即使全身大汗或是想去洗手間也要忍住，「因為一卸下，就等於浪費了一個裝備」。

她直指，每日最期待的，就是卸下裝備，把汗流浹背的身軀洗淨，再吸一口新鮮的空氣的一刻，「原來那麼簡單的動作，成了一種奢望」。為了不讓家人擔心，Dr Ooi一有空就會拍下面帶笑容的照片，更新工作情況，告訴家人她仍安好，不過她坦言「我的『照騙』都是笑臉迎人的， 因為我實在不忍心讓他們擔心」。

新婚不久就要小別，丈夫常常也與Dr Ooi視象通話打氣，又提醒她要多喝水，「但我想說：真的很抱歉，因為我們的對話，無時無刻都被醫院打來的電話而中斷」。在這非常時期，她慶幸自己還有一班好戰友，在不分日夜的前線一同努力，「不分種族、信仰、宗教，陪我一起，再漫長再忙的夜，也有你們陪我」。

Dr. Ooi上載一張與一眾醫護同事手持標語的合照，呼籲民眾留在家中一同抗疫。（Boonsiew Ooi fb圖片）

Dr. Ooi又上載一張與一眾醫護同事，手持寫有「I stay at work for you, you stay home for us.」（為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家。）標語的合照，呼籲民眾留在家中一同抗疫，「我相信我們有能力把病毒控制住，我們要一起合作，別讓第三波發生」。

帖文令網民非常感動，紛紛留言感謝醫護的付出，又承諾會遵守在家防疫的規定，「感謝有你們」、「我們會好好的在家，把我們的免疫系統軍隊變成飛虎隊，讓我的細胞穿上避彈衣，不會讓國家添亂」、「你們是最棒的勇士，是國家的英雄」。