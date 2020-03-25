新冠肺炎｜台網民分析一個地方毒過鑽石公主號！比搭飛機更易中招

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）全球疫情持續升溫，由於近日大量留學生、旅外台人歸來，台灣境外移入的確診個案直線攀升。23號台灣中央流行疫情指揮中心再公布新增的26個確診案例，其中就有25例是境外移入，僅1例為本土感染。這讓一名網友在PTT上發文指出，從歐美歸來的台灣人感染比例這麼高：「有沒有可能是在飛機上得的？」對此，不少網友則指出，比起機艙、這個地方才是最大的「毒窟」。

網友在PTT上發文指出，從歐美歸台的國人感染比例這麼高，質疑確診者是否在飛機上受感染。（PPT截圖）

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該名網友在PTT上發文提及，台灣23號再新增的26例確診個案：「沒意外都是海龜（海外歸國）仔跟旅遊仔，本土+1還算有守住防線」，不過看到確診病例就快突破2百例：「不免令人擔心（台灣）醫療體系是否健全，覺得奇怪、歐美海龜仔命中率怎麼那麼高？」

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原PO認為，從歐美歸國的台灣人，確診新冠肺炎的比例，甚至比鑽石公主號、武漢包機還要高：「有沒有可能是在飛機上遇到毒王級傳播者」，畢竟鑽石公主號及武漢包機都已有政府嚴密管制，現在返台的台灣人都是自行購票回台灣：「一趟十幾小時，飛機餐、廁所總得吃喝拉，一個一個都是破口，海龜仔是不是失算了，反而在原地隔離還比較安全？」

網友們紛紛表達自己的意見：「我也感覺搞不好都是在飛機上中鏢的，不要飛」、「同空間那麼久，還共用廁所」、「廁所中獎的機率真的是無限大」；不過也有人認為「機場」才是最容易受感染的地方：「機場就是毒窟阿」、「機場>>>>飛機，飛機這麼毒空姐怎零確診？」、「那毒窟就是機場」。

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