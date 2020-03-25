英國人廁紙當籌碼賭錢？拍片諷疫情盲搶潮　反被批唔戴口罩一鑊熟

新型冠狀病毒肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）全球爆發，不少地區都出現日用品搶購潮，俗稱「廁紙之亂」。有英國一間私人俱樂部的員工近日上載一條短片，只見他們用珍貴的廁紙當賭注籌碼大玩啤牌，但眾人都沒有戴上口罩，遭網民批評今時今日竟然繼續聚賭，「隨時一鑊熟」。其實該短片是員工們故意拍攝出來，以諷刺集體恐慌心理造成的瘋搶潮。

英國感染人數也逐漸增加。圖為2020年3月19日，倫敦一家超市的貨架上商品被一掃而空。（美聯社）

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英國一段短片近日則在Twitter熱傳，顯示一班俱樂部員工在賭桌上打德州撲克，不過賭注卻是非一般的籌碼，而是近來搶得興起的廁紙。片段中眾人面前疊起高高的廁紙，有人在賭局中將廁紙「曬冷」，其間笑聲、歡呼聲不斷，最後的勝利者還興奮得把廁紙往空中拋。

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↓↓↓ 英國人疫情下的生活 ↓↓↓

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原來短片是由倫敦俱樂部「Eltham Terrace Club」一班員工拍攝，當時賭場仍未規定關門，他們想諷刺廁紙比金錢還有價值的現象。不過許多網民則不懂欣賞員工們的幽默，反而鬧爆他們聚在一起賭錢，還要毫無防疫措施，非常高危，「如果他們當中有人感染病毒，多多廁紙也救不到了」。

英國政府昨日（23日）宣布加強防疫措施，限制居民外出，除了購買基本用品、做運動、有醫療需要或必要工作外，民眾一律不得離開住所，而所有售賣非必要商品的店舖要關門。

（綜合）

The price of poker is going up!!! #HeadsUpForRolls pic.twitter.com/wo15zpOs8O — Eltham Terrace Club (@ElthamTerrace) March 18, 2020