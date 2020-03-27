【趣一趣】人妻一招拒絕老公買Switch　改送呢樣嘢仲包埋《動森》

花式放閃？日本有人妻獲悉老公想買「Switch」遊戲機後，製作仿真「Switch」糖霜曲奇送給對方，索性有美食俘虜老公，間接反對他買機。不少網民看後大讚人妻手藝高超，指那Switch曲奇「似乎很美味！」，但也有網民認為這是「放閃」無誤，笑言這對夫婦關係應該很不錯。

日本有女網民得知老公想買「Switch」遊戲機後，製作仿真「Switch」糖霜曲奇送給對方。（Twitter帳號「asami_kamioka」圖片）

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日本繪本作家上岡麻美周一（23日）在Twitter貼圖表示，見丈夫考慮想買「Switch」遊戲機，於是她自製「Switch」糖霜曲奇送給對方。照片所見，該糖霜曲奇造工詳細，就連遊戲機上的細小手掣都有製作，屏幕上也有「Switch」著名遊戲《動物之森》的畫面，驟眼看上去似足正貨。

帖子在短短3日內獲得逾3.3萬人讚好以及6700多次分享。多名網民大讚上岡麻美手藝高超，稱曲奇「似乎很美味！」、「太神奇了！我要。」、「感覺好肚餓」，也有網民認為樓主在「放閃」秀恩愛，指他們夫婦關係好熱情。

（Twitter帳號「asami_kamioka」）