外傭稱生日朋友邀慶祝求調假　僱主極無奈：唔通唔畀咩？

本港部分確診新冠肺炎（COVID-19）個案，是來港工作的外傭，不少僱主極為擔心家中姐姐放假聚會感染，把病毒帶到家中。有香港僱主呻爆，家中姐姐稱朋友要為她慶祝生日想調假，強調會保護好自己，明顯心意已決，她只能答應並提醒對方注意衛生，極為無奈又擔心。

外傭姐姐假日聚會，令僱主擔心增加感染風險，卻又不知道應如何勸告，甚感困擾。（資料圖片）

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有僱主在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指家中姐姐日前稱朋友獲知她快將生日，提出要為她慶祝，因而要求調假，她無奈反問「唔通唔畀咩？」。

樓主呻爆已向姐姐明言慶祝任何時候都可以，而她自己朋友的生日聚會也為怕感染而取消，原想藉以勸告姐姐，沒料對方即時保證會保護好自己，「即係堅持要出去啦。」她也只能再次提醒姐姐戴好口罩、不與人分享食物、吃時不說話及食完要即時帶回口罩，並問網民還有什麼要提醒姐姐注意。

不少同為僱主的網民都叫樓主別期望太高，「其實講咗都未必真係會做啦！」、「佢哋點會唔share food ，生日嗰個唔通一人買一個飯盒畀佢哋咩？」，建議樓主直接拒絕姐姐的調假要求。有人直接建議諗定姐姐當晚回家後的安排，「其實你不如諗下 佢返嚟時點叫佢一入屋即刻沖涼洗頭洗衫洗袋仲好…」。

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有僱主稱外傭姐姐稱要和朋友開生日會請假，令她不知如何是好。（資料圖片）

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更有網民稱非常時期應該從嚴處理，叫樓主「去之前同佢講因為佢去聚會，返嚟屋企後要成日戴住口罩兩個星期及必須勤洗手。你話你會嚴厲執行；另外叫佢簽紙寫明僱主已勸喻僱員勿聚會，但僱員堅持外出聚會，倘感染新型肺炎，僱員需負全責及承擔自己的醫藥費及隔離費用。」

不過據勞工處資料，一旦外傭染病，僱主須根據《僱傭條例》及有關僱傭合約給予外傭病假，單是簽署事前協議應沒有實際作用。

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