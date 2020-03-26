新冠肺炎| 美國女被困英國拍片哭求：我想回中國　結果返唔返到？

新冠肺炎（COVID-19）的疫情重災區由中國轉到歐美，不少內地網民都叫華僑別回國「播毒」。近日，內地瘋傳一段美國女生滯留英國的影片，哭着說很想回廣州，原來她是一名在中國長大、居於廣州20年的美國人，解釋自己回波蘭看外公無法回國，故到倫敦機場碰運氣，哭稱「我只想趕緊回到廣州」。影片在微博反應兩極，有人認為不應讓她到中國播毒，但不少人卻同情她，指她的心在中國，「嫁到中國就接收」。最終這名女子在網民幫助下，找到回廣州的路線，花了3天睡多國機場等轉機終成功回國。

一名叫其詩聞的美國女子拍片稱自己很想回中國，在微博引起熱議。（YouTube影片截圖）

+ 2

在內地網上熱傳的影片拍於3月18日，這名美國女子介紹自己叫其詩聞，拍片時已被鎖在英國3天，稱自己剛才又找了幾遍，始終找不到回廣州的機票，上網發現即使回到中國還要接受隔離，非常擔憂，「是因為想回家，想回廣州」。

隨後她開始用哭腔解釋，自己在廣州長大，已經在中國待了20年，疫情期間一直在廣州，疫情好轉時得悉外公身體轉差，不知還有多少時間，就回媽媽那邊的波蘭去陪外公一段時間。當要回廣州時，在波蘭華沙機場發現回中國的航班全部被取消，因覺得倫敦有更大機會回中國，就先飛到倫敦。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

她在倫敦買了兩天的機票碰運氣，隔天到機場又被通知航班已經取消，「我現在不知道我要待在倫敦多久，我不知道我什麼時候才能回家，我只想趕緊回到廣州」。可惜在外國機場，別人看到她樣子不理解為何要如此難過，問她「這裏不是你家嗎？」，她回應：「對，歐洲不是我家，我是20年在廣州長大的美國人。」但對方很難理解她為何如此難過，「我感覺這是我人生中最絕望的時間」。

+ 8 + 7 + 6

影片上傳後微博的反應兩極，一邊立場堅定，認為她是美國人，「幹嘛回中國禍害中國？」，可能不少人見女子又年輕而且長相姣好，紛紛說她對中國是真愛，「只要嫁個中國小夥子，今世也可以做中國人」。

其詩聞26日再發新片，稱已回到中國在酒店隔離，有熱心網民幫她找到回國路線。（西欣視頻截圖）

然而有部分人質疑影片的真偽，「花了多少錢找的這個白人演員啊」，指出她的普通話不像在中國生活了20年，但有人解釋她住在廣州，普通話會夾雜粵語口音，「我看土生土長的廣州人都沒她說得好」。

後來有網民肉搜，發現她在西瓜視頻和YouTube分別有頻道，估計她真的定居廣州。其詩聞今日（26日）在西瓜視頻再上傳影片，稱自己剛剛成功回到中國，目前在酒店集中隔離，表示前後在英國困了一周，幸好有熱心網民幫她找到回家路線，她花了差不多3天在不同國家的機場等轉機回中國。影片中又大讚中國有認真搞隔離防疫做得好，「感覺到中國有多麼歡迎喜歡中國的人」。

（綜合）