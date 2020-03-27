韓國天團「東方神起」允浩原來係發明家　自創可飲水口罩超實用

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，出街戴口罩變成抗疫日常，但每逢口渴想飲水時，你會覺得把口罩拉上拉下好麻煩？韓國有網民近日發現東方神起的U-Know允浩，韓星身份以外竟然係一個發明家，他近日更就自創的「可飲水口罩」申請專利，令人極其意外。

韓國知識產權局（KIPO）周四（26日）上傳照片，網民即發現原來允浩日前為一款「可飲水口罩」申請專利。（IG@kipoworld）

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韓國知識產權局（KIPO）周四（26日）於官方Instagram發帖，鬼馬地問網民知不知道有哪位偶像擁有設計專利權？該IG上傳的照片，提示是一款造型獨特的口罩，其嘴部位置有開口位和蓋子，讓使用者在不用脫口罩下，打開蓋子即能插入飲管。該項專利的申請和登記日期，分別為3月3日和16日。

有韓國網民細看之下，發現兩名申請人之中，一人的名字尤其熟悉，原來他是韓國男團東方神起的隊長允浩。

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據報今次「可飲水口罩」其實已經是允浩的第3個發明，他首項專利是可以裝咖啡膠囊的杯蓋，並早於2014年獲得專利。至於第二項的「雙重結構杯」，允浩更同時在中國知識產權局，取得實用新型專利。

以為允浩唱歌跳舞叻，誰知他發明也有一手，網民獲知消息都大感驚訝，不少人大讚允浩擁有「敢於將想法付諸實行」的心態，連韓國當局也在帖文表示希望允浩口罩快點面世，「戴着口罩喝飲料很辛苦，真的是很棒的商品」。

（綜合）