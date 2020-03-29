新冠肺炎丨缺德男拉低口罩狂打乞嚏　小巴客斥：要全車人吸佢飛沫

保持警惕常戴口罩，除了是為保護自己，也是避免在不知情下成為「播毒者」。有網民昨日在facebook提醒小巴友，表示有缺德男在乘搭78號小巴時，全程拉下口罩不停打乞嚏。樓主在帖文直斥該男「要全車人吸佢嘅飛沫」，網民也紛紛附和及批評「超級自私」。

有網民乘搭小巴時，發現後座竟有缺德男不停拉低口罩打乞嚏，猶如「要全車人吸佢嘅飛沫」。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

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近日本港新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案急增，政府及醫護提醒港人對日常防疫切勿鬆懈，可惜仍有部分人仍然漠視公共衞生。有網民昨日在facebook群組「土瓜灣之友」發帖，稱在小巴有「自私精出沒」。樓主表示，昨日於大角咀乘搭小巴到尖沙咀，未料一名後座男乘客不停拉低口罩打乞嚏，「打完又會拉返高，再打又會拉返低」。

網民表示近日有人在乘搭小巴時，看到後座男乘客不停拉低口罩打乞嚏，認為對方只因不想自己口罩變污糟，而頻頻「拉罩」。示意圖，非為涉事小巴。（資料圖片）

樓主批評該男子的舉動等同「要全車人吸佢嘅飛沫」，並認為對方只因不想弄髒自己口罩，才打一次乞嚏、拉一次口罩；他不滿表示：「如果你覺得吸入自己嘅飛沫污糟，咁其他人呢？」

大批網民在帖文留言批評涉事男乘客「無品」，指樓主應該當場斥責，「黐線㗎，係㗎車裏面播毒」、「話畀司機聽啦，要消毒」、「仲有好多自私精，拉低口罩狂咳或不帶罩狂咳，仲有痰聲」。網民又分析，該乘客可能因「太愛鍚自己的口罩，一點飛沬不可掂」，才會拉低口罩，建議在口罩裏放張紙巾，或者勤點更換即可。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）