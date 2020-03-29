新冠肺炎丨居德台灣作家代鄰居婆婆購日用品　溫馨互動感動網民

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，各國均呼籲民眾盡量留在家中避免受感染。不過疫情影響下生活還是要過，居於德國的台灣作家陳思宏日前於facebook發文，分享非常時期下替八旬鄰居婆婆購買日用品的經歷，簡單的文字記錄兩人的溫馨互動，感動不少網民。

居於柏林的台灣作家陳思宏分享與鄰居婆婆的互動，感動不少網民。（陳思宏fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

居於柏林的台灣作家陳思宏早前於fb分享德國生活日常，指近日疫情嚴重，決定幫居於樓下的八旬婆婆到超市購買日用品。他早上6時許便跟婆婆通電話，着對方毋須開門，只要把購物清單從門縫塞出來，以避免面對面溝通增加風險。婆婆遞出來的購物清單內附有100歐元現金，他擔心婆婆或沒有足夠現金，曾提出之後再付款，不過對方醒目表示：「我三個禮拜前就領了一大堆現金。」

陳思宏說，婆婆的購物清單很簡單，不外乎新鮮食物、報紙雜誌，「倒是沒義大利麵也沒有衛生紙，看來阿嬤布局超前，家裡囤貨狀況應該不差」。他指，婆婆交代日用品「品牌不拘，價格不拘」，唯獨對一樣東西有要求，「啤酒別買錯，只能買那家的。什麼都不重要喔，啤酒好重要」，令他不禁笑稱：「哎喲，都什麼時候了，還規定啤酒品牌。」

+ 12 + 11 + 10

早上約7時他抵達超市，店內人很少，貨品也齊全，他聽到職員表示貨品完全不缺，只是顧客買得太快，根本來不及補貨，「一補上去馬上空掉」。至付款時，收銀的區域裝上透明膠板保護收銀員，顧客們亦會自動保持距離，他付款後真誠向收銀員道謝，「結帳阿姨露出好感動的表情」。

完成購物後，陳思宏未敢鬆懈，將物品放於婆婆的家門前，吩咐她5分鐘過後才開門取用，又告訴她只要將垃圾放於門口便可，他每晚會幫忙倒，「阿嬤在門那邊說：『你是天使啊！』哎喲，我不是天使啦。天使不會幫妳買啤酒」。他於文末呼籲大家多關心身邊長者，又交代婆婆的狀況安好，稱她有在窗邊招手打招呼，又笑言對方家中的貓咪也有足夠糧食儲備，「這貓可以吃一世紀」。

帖文一出即獲網民瘋傳分享，疫情之下的跨代溫馨互動感動不少人，有網民留言稱讚陳思宏是「暖男」、「天使」，獲他搞笑回覆稱：「我不是暖男啦。認識我的人都知道，我是大賤男。」另有網民關心德國疫情，指陳做了鄰里互助的良好示範，呼籲無論身處任何地方，也要向有需要的人伸出援手。

陳思宏回覆《香港01》時則表示，自己與婆婆相識多年，稱本身不是熱情的人，但在這非常時期願意為對方做一點事。他又指，德國市面一切如常，氣氛平穩，大家也守規矩，只是部分物資如消毒用品及廁紙等較難買到。