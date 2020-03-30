【新冠肺炎】16歲女染疫一星期迅速惡化不治　料為歐洲最年輕死者

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，數據顯示患者年紀愈高，死亡率也愈高，不過這不代表年青人必定安全。法國一名健康狀況良好的16歲女生上周三（25日）因感染新冠肺炎死亡，相信是歐洲最年輕的死者，家人指一周前她只是出現輕微咳嗽，沒料情況急劇惡化。

16歲的朱莉（Julie Alliot）上周三在巴黎一間醫院死亡。（news1.news圖片）

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16歲的朱莉（Julie Alliot）上周三在巴黎一間醫院證實因感染新冠肺炎死亡，她的妹妹瑪儂（Manon）表示，「我們不能再相信病毒只會影響老年人」。瑪儂指，沒有人能抵抗這種突變病毒，稱朱莉上周只是有點咳嗽，至周末肺部有黏液，情況開始惡化，直至星期一去看醫生，竟被診斷出呼吸困難，但在此之前朱莉一直十分健康，沒有其他疾病。

法國面臨口罩緊缺問題。圖為法國總統馬克龍（圖中穿西裝者）3月25日訪問法國東部米盧斯軍事野戰醫院（AP）

周二朱莉情況未有好轉，被送到巴黎一間醫院，醫生為朱莉進行新冠肺炎病毒檢測，最初的結果為陰性，當時醫生還對家人表示，朱莉一切安好。不過幾小時後檢測結果竟顯示為陽性，朱莉亦已惡化至要插喉才能呼吸，瑪儂和母親趕不及見最後一面，朱莉就已離世。

瑪儂憶述當晚的情況，指朱莉肺部病重衰竭，「醫生已經盡力但未能拯救她」，後來她公開發布了朱莉的照片，希望提醒年輕人都有感染冠狀病毒的風險，呼籲公眾切勿掉以輕心。

（綜合）

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