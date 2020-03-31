醫護緊守崗位　掛念家人想抱不能抱　我們留家讓他們快回家好嗎？

疫情下我們留家，希望醫護們也能盡快回家！新冠肺炎（COVID-19）肆虐，全球政府都鼓勵民眾別外出防感染致醫療負擔加重，各國醫護人員正站在最前線為大家守着最重要防線，犧牲回家和家人相處的機會，有人隔着玻璃吻兒子，有人為見愛妻要隔枱吃飯，更有人違心拒絕衝來擁抱的兒子，忍不住崩潰痛哭觸動百萬人，所以你，看到了他們的犧牲，請自律好好捱過這危險時刻吧。

全球醫護都在抗疫第一線中守着，我們也要做好自己，協助打好這場仗。（資料圖片）

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美國

美國阿肯色州的醫生Jared Burks一張和兒子隔玻璃大手摸小手的溫馨照片，在FB瘋傳，數日內獲逾4萬讚好，超過8200次分享。照片由他的妻子所攝，連日來忙於工作的Jared仍身穿醫生袍，怕令家人感染他不敢回家，極為思念家人的他只能過門不入，隔着玻璃和一歲兒子大手摸小手，還剛好見證到兒子爬出門口的一瞬，妻子感到溫馨之餘，也不免有點傷感，帖文中她寫道：「看看我們今天終於見到誰？我們都想念他。」

中國河南

內地疫情漸見好轉，惟醫護仍然忙於照顧病人，河南省信陽市第四人民醫院護士陳瑞雪一月底被調入隔離區後，未滿一步的兒子要暫請丈夫妹妹代為照顧，日前她抽空回家拿衣服，極度掛念孩子的她，只能隔着玻璃隔空親吻，孩子不明所以一直試圖走出抱抱媽媽，令人心酸，「很想他但要保護他，不能和他近距離接觸，希望可早一點和他團圓。」

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沙地阿拉伯

Twitter近日瘋傳片段，一名沙地阿拉伯的護士爸爸下班回家，看着年幼兒子跑來「討抱抱」，即時反應竟是揮手拒絕，其後難過得蹲下崩潰痛哭。片段引起過百萬網民同情，這名護子名叫沙赫拉尼（Nasser Ali Al Shahrani），當時他剛剛下班回家，孩子不知危險只想飛奔到爸爸的臂彎，惟未清理消毒好的他再不捨也只能狠心拒絕，看到兒子的失望表情，他也忍不住情緒失控，而這個情況，其實正是全球醫護面對家人的寫照。

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT — Mike (@Doranimated) March 26, 2020

香港

香港疫情上半場在幾乎全民戴口罩下守得不錯，大批留學生回港後正式踏入關鍵下半場，開局後看來情勢有點危急，在疫症中一直緊守最前線的醫護人員們，和全球醫護一樣面對有家歸不得，和家人想抱不能抱的情況，杏林覺醒成員、公立醫院醫生黃任匡早前被編入俗稱「dirty team」的防疫團隊工作，他在FB發帖稱工作還算順利，但「她說掛念，我怕感染」，為見太太一面，決定找一間人少的餐廳，兩人靜靜地相隔一張桌子「胡亂吃了晚飯」，「人沒事就好」，一張照片聊聊數句，已令人感受到當中的思念與無奈。