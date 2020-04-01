【珍惜生命】與年幼子女綁在一起　台孕婦溺斃釀3屍4命

台灣南投縣南投市一名30歲吳姓孕婦，周二（3月31日）與4歲兒子及2歲女兒同遭繩索捆綁，溺斃在東山吊橋附近的一條溪流，吳女的林姓丈夫驚聞噩耗痛哭，無法接受事實，其後他透露妻子懷有兩個月身孕。經初步調查，警方將案件暫時列作自殺處理，案情仍有待釐清。

南投縣消防局分隊長謝濠光表示，接報後派出15人前往搜救，大約在下午5時半抵達現場發現附近有小童書包，其後隊員利用繩索落水搜索，發現吳女與兩名年幼子女人以繩索綁在一起，且三人均已失去生命跡象。

警方指出，吳女一家住在竹山鎮，估計她當日駕駛電單車載著女兒從家中出發，然後提早到幼兒園將兒子接走；根據行車時間判斷，她很可能是在下午約2時抵達東山吊橋附近，至於溺斃的原因有待調查。

吳女的林姓丈夫認屍時痛哭失聲，情緒失控哭喊「怎麼都沒了……」，無法相信眼前事實；吳女的婆婆亦難過得四肢乏力無法站立，需要別人攙扶。

家屬表示，吳女沒有精神病史，生前是全職家庭主婦，除了照料兩名子女外，還要照顧婆婆。林先生稱，與妻子雖然間中有爭吵，但純粹是溝通問題；吳女則經常在Facebook上分享一家四口的照片，還大讚丈夫溫柔。林先生說，事發當日上午打算與妻子討論是否墮胎等問題，惟妻子避而不談，後來與兩名孩子外出，豈料竟一去不返。

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