港鐵車廂接連驚現光頭佬強吻乘客腳板　網民：睇外表似同一人

疫情下搭港鐵要做好防護措施，除了戴好口罩還要眼顧四方！今日（2日）有網民在筲箕灣facebook群組帖文，指今日下午乘港鐵時，有一名年約24歲的無戴口罩光頭男子在筲箕灣站上車，向兩名小朋友搭訕，繼而蹲下並脫去其中一個小朋友的鞋襪，吻了腳底一下，然後在西灣河站下車。事發突然無人懂反應，網民其後發現小朋友根本不認識光頭男，呼籲街坊小心，「可能會遇上他」。

其後另有網民在fb群組「Tai Po 大埔」貼出類似照片，相中一個光頭男子正親吻一個成年男子的雙腳，被吻雙腳的男乘客雙手抓緊扶手，其他乘客站得遠遠光頭男的衣着雖然與上述吻腳怪客不同，網民認為二人外表想像，「睇外表似同一人」。港鐵回覆《香港01》指，今日無收到相關事件的報告。

一名光頭男子在筲箕灣站上車，突然蹲下除去一個小朋友鞋襪，吻了腳底一下。（fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

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樓主在fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」帖文，指今日下午12點半左右，她乘港鐵在筲箕灣上車，隨後有一名年約24歲的光頭男子跟着走入車廂，樓主見他沒有戴口罩就行得遠遠。光頭男在車內稱自己會在西灣河下車，向前方兩個坐着的小朋友搭訕，那兩個小朋友相信是小學生。

然後揹黑書包的小朋友「好醒即刻起身」站到一旁，但另一名小朋友沒有行開繼續坐着，任由光頭男蹲下脫去他的鞋襪，「拎起佢隻腳錫咗佢腳底一啖」，親完「個樣頗得意」，然後起身在西灣河站離開。樓主隨後走過去問小朋友是否認識光頭男，但小朋友說不認識，「我即刻畀消毒濕紙巾佢，叫佢即刻抹一抹腳底，及提醒他要小心接觸無戴口罩的人，文末又叮囑街坊，「大家小心，可能會遇上他」。

樓主在fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」分享事件，令不少網民擔心。（fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」截圖）

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事件嚇怕群組內的街坊，直斥光頭男「變態」、「痴孖筋死癲佬唔好搞小朋友啦大佬」，又提醒小朋友可能不懂反應，大家應該守望相助，「希望條光頭友唔係散播緊病毒啦！」，僅僅一個站的車程發生如此多事，樓主認為「細路哥唔識處理」，直至自己遞上濕紙巾後，才有另一名叔叔上前一同遞上濕紙巾。有人就建議現在的小孩子一定要學踢波，「腳頭夠重可以一下KO」。

另一fb群組「Tai Po 大埔」亦有人上載一張光頭男錫腳底的照片，今次被吻對象是成年人。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

樓主回應《香港01》記者查詢時指，整個過程發生得相當快，兩個小朋友原本坐着，「一個好快企咗起身，另一個就有任何反應，可能太突然」。亦因太突然，當時車廂內無人出手阻止，她自己過去也未曾遇過同類事件。事後她上前查看小朋友狀況，才得悉他不認識光頭男，幸好他「都冇好驚」。

港鐵回覆《香港01》指，今日無收到相關事件的報告。