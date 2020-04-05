年輕媽媽打機大過天雙手㩒電話　BB拗晒頭向後仲要自己托奶樽開餐

近年網民常言「生仔要考牌」，形容家長生下孩子卻未有好好照顧管教。有網民日前乘巴士時，目擊一名年輕媽媽只顧打機，懶理沒戴口罩的年幼孩子大喊至頭拗向後，其後才以奶樽餵奶，惟雙手仍專注㩒電話，令BB要以小手自己托着奶樽開餐，批評對方「打機比個仔緊要」。

有網民指乘巴士時，看見一名年輕媽媽只顧打機，懶理手抱嬰兒大喊，批評行為不負責任。（fb群組「North District 北區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO該網民日前於facebook群組「North District 北區」發文，指於粉嶺乘搭277X巴士時，看見一名年輕媽媽帶同約2至3歲的兒子乘車，另外以孭帶抱着年幼嬰兒，同行亦有一名婆婆陪同。樓主稱，嬰兒沒有戴上口罩，於車上不停大哭「扭計」，然而媽媽卻手機不離手，雙手專注於遊戲上，任由兒子哭至頭拗向後。

樓主指，該名媽媽其後拿出奶樽餵奶，「個b一食到奶樽即刻收咗聲，好乖咁食冇再喊，可想而知佢幾肚餓」，不過媽媽並非手持奶樽，反而「用孭袋個邊頂住個奶樽」，同時讓嬰兒以小手扶着奶樽開餐，然後繼續雙手打機。直至嬰兒飲到近奶樽底，媽媽才「扶住奶樽幾十秒」。

樓主指，該名媽媽其後拿出奶樽餵奶，惟並無全程手持奶樽，令嬰兒一度要自己扶着奶樽進食。（fb群組「North District 北區」圖片）

樓主直指涉事媽媽行為危險兼不負責任，「個b隻手仔好細咋！叫佢自己頂住個奶樽你忍唔忍心呀？b食奶要睇住，萬一濁親都即刻知」，又稱當時看到她有婆婆陪同，下車亦有男子接送，認為情況不算孤立無援，後悔事發時無出聲提醒，「生得bb出嚟，唔係就咁喺個電話screen度用佢哋做wallpaper就係盡咗責任」。

帖文引來網民熱議，有人批評涉事媽媽打機大過天，未有做好照顧子女的責任，「唔想湊就唔好生」、「呢啲好明顯又係享受製造過程」、「阿b條頸拗晒，托都唔托下，唔好話口罩防疫帽，連揾嘢遮一遮笠一笠都冇，是但一個人打個乞嚏都奶晒嘢」。

另有為人父母的網民分享親身經歷，指生下孩子後都戒了打機習慣，即使間中減壓也只能玩些「可以隨時放低」的遊戲，「我都好鍾意打機，但個女出世後到咗5歲我至玩返啲唔使咁多時間嘅遊戲」、「唔係唔畀玩，自己取捨囉」。

同場加映：【小實驗教勤洗手】。（01製圖）

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