fb做過咩工估真假熱爆　柳俊江竟無做過XX　沈旭輝唔跟隊形玩二創

一個人做過什麼工作，或多或少都會令人好奇。最近網上就瘋傳一個小遊戲，舉辦的人會先列出10項工作，當中插入1樣自己沒有做過的工作，叫朋友們一起猜猜看。小遊戲雖然簡單，但可以加深對一個人的了解，十分有趣！

最近facebook一個猜猜從事過的工作帖文瘋傳，成功將不少人的fb洗版！（《午餐聯誼偵探》劇照）

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相信大家近日在facebook上都會被一個「寫下9個自己曾領薪水做過的工作，再加1個假的工作，看看各位是否猜得出來」或類似帖文洗版，而這樣的小遊戲不時都會引來朋友們的熱烈回應，猜猜看樓主到底沒有做過什麼工作。

人稱柳爺的資深傳媒人柳俊江就開出以下10種職業，給大家競猜他到底沒有做過那一個工作。（資料圖片）

不少名人都有參加遊戲，例如人稱柳爺的資深傳媒人柳俊江就開出以下10種職業，給大家競猜他到底沒有做過那一個工作：

1. 跟車送貨員 2. 地盤工人 3. 超級市場理貨員 4. 超級市場跟單員 5. 電影臨時演員（無對白有飯盒嗰種） 6. 私人補習老師 7. 電視台記者 8. 電視主持 9. 專欄作者 10. 電子商貿管理員

最後柳俊江就開估，他沒有從事過的職業其實是6.私人補習老師，雖然做補習是中學及大學生最常見的兼職，「但我真係好怕教小朋友做功課，所以從來冇做過」。

香港國際關係學者沈旭暉就將小遊戲二次創作成「估領袖」。（資料圖片）

香港國際關係學者沈旭暉亦都有玩遊戲，不過就明言「大家應該對我10份工無興趣」，於是二次創作遊戲成「以下係我十個欣賞既領袖人物，一個例外，係邊個？」選項包括：

1. 李光耀 2. 李登輝 3. 李嘉誠 4. 汪精衛 5. 鐵托 6. 梅特涅 7. 基辛格 8. 哈維爾 9. Malcolm X 10. 伊莉莎白二世

不過沈旭暉的二創估領袖玩法今早（4月6日）才出Po，所以還未有答案，有興趣的話也可以一起猜猜看！