【新冠肺炎】福原愛親授家中防疫5招　網民驚歎：太完美了

「防疫之心不可無」，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在日本持續蔓延，前職業乒乓球選手福原愛早前就在Twitter發文，分享自己的「日常防疫5招」，其徹底的程度反讓網民笑言：「有必要做成這樣嗎？太完美了。」

福原愛日前在Twitter發文分享自己的「防疫5招」，就連網民都表示「太完美了」。（fb「福原愛 Ai Fukuhara」）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

福原愛與台灣選手江宏傑於數年前結婚，成為台灣媳婦，兩人現育有一女一兒。她在上周六（4日）發帖，講述她們一家現時每日貫徹實行的防疫大法。她強調，沒必要就不再出門，假如必須外出，則一定要佩戴口罩，回家後要立即沖涼，洗乾淨穿過的衣服，外套也要噴除菌劑。

福原愛提醒，除了勤洗手，亦要常漱口，酒精則視乎情況使用。至於其餘的防疫4招，包括一天打掃屋企兩次，並且要殺菌；一家人吃飯時使用公筷；寄來的包裹要放在門外；加濕器或空氣淨化器最好長開24小時。

帖文一出，不少日本網民留言讚賞福原愛的防疫大法夠徹底，「有必要做成這樣嗎？太完美了」、「這樣做不會很累嗎」、「不要太拼，心情也要放輕鬆點」；另有網民就提醒，記得每天量體溫並記錄下來，每小時要開窗通風一次。