【新冠肺炎】泰國醫院要求檢測市民發毒誓：如瞞旅遊史全家冇得醫

泰國北部素可泰府（Sukhothai）一間醫院最近貼出公告，要求每位前來接受COVID-19新型冠狀病毒檢測的民眾，要按照誓詞先向鎮國寶佛「玉佛」發誓，如果隱瞞病史或旅行史，其所有家人將面臨治不好甚至病死的後果。

當地一名網民上周四（2日）發文稱，醫院在門診處放置告示牌，上面寫有一段誓詞，內容大意為：「我將如實提供病史細節，如果隱瞞其中任何部分細節或者提供不實訊息，那我所要求治療的任何疾病都治不好，甚至會因此死亡並殃及家人；如果我如實通報不隱瞞，我和家人將免於患上任何疾病，並獲得幸福。」

院方後來回應稱，此做法只是為了防止巿民隱瞞病史或旅行史，而增加醫務人員受感染的風險。事件引起網民熱議，紛留言謂「玉佛很靈驗的，大家應該不敢撒謊」、「看個病竟然還要向玉佛發毒誓，太可怕了」、「有時候宗教信仰的確比政府強制有用得多」、「雖然有點搞笑，但我覺得這很有用，建議醫院採用」。

截至周二（7日），泰國累計有2258宗確診個案，共27人不治。當局由上周五（3日）開始在晚上10時至翌日凌晨4時實施全國宵禁，防止病毒傳播，部分人可獲豁免，包括運送醫療物資的人員、協助隔離人士和病患的醫護等，違者最高可被判入獄2年及罰款4萬泰銖（約9500港元）。

▼疫情下的泰國​

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