新冠肺炎（COVID-19）疫情下人人外出都會戴口罩並保持表面乾淨，但如果是「飛」來橫禍卻又是避無可避！最近網上流傳一張圖片，可見一個口罩上面竟然有一篤啡啡黃黃的雀屎，看到都令人覺得有幾分嘔心，中招者更加大喊「天啊！求你憐憫下我！」。

有網民分享自己戴的口罩正中雀屎，覺得十分倒霉。（facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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從facebook流傳的圖片可見，口罩的摺位卡住了一篤啡黃色的雀屎。中雀屎的口罩慘被污染，就此作廢不能再使用。發文的人希望網民可以安慰她，「以為自己帶返個口罩萬無一失，點知都係難逃一劫」。她又說「點解啲低能白癡無聊嘢成日都喺我身上面出現？我應該係全香港第一個口罩中雀屎嘅人」。

↓↓↓ 網民有嘢講！口罩中雀屎其實唔黑仔？ ↓↓↓

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雖然當事人自覺黑仔，但有不少網民提醒她，其實她極之好運，皆因「好彩有口罩，如果唔係就食屎了」。更有網民笑言，照片再次證明了口罩的重要性。

【內地人自製口罩抗疫】同場加映：內地人自製口罩抗疫。（香港01製圖）

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