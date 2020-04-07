僱主大讚請到潔癖菲傭　家居清潔做到足　幾年燉鍋洗完如新買

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，人人衛生意識急提升，紛紛忙於做好清潔。有僱主日前分享家中神隊友—稱職外傭姐姐的成績，笑言對方有潔癖，用過幾年的燉鍋清洗過後猶如新買一樣，連孩子的書包也堅持以軟刷慢慢洗，易污糟的粉色看上去非常新淨。網民都羨慕樓主請到好幫手，又紛紛向姐姐請教清潔心得。

【多功能姐姐】有僱主發文大讚家中菲傭姐姐對清潔有要求，用心做好家居清潔，令她非常放心。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有僱主早前於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，直言「有個潔癖的姐姐真好」，大曬家中菲傭姐姐對家中清潔有要求，無論大大小小的位置也用心做好。從樓主分享的相片可見，已用了幾年的電子燉鍋在姐姐手上猶如新買一樣，絲毫不見污漬，而廚房及洗手間亦乾爽整潔，難怪她大讚對方：「除了家具清潔乾淨，我家姐姐返工期間唔玩電話，我真係好欣賞佢，好難得。」

【多功能姐姐】樓主大曬姐姐愛錫家中孩子，連書包也細心清洗。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

樓主又大曬姐姐愛錫家中孩子，不但執拾好床舖，將各人的衣服妥當摺好，分類放於床上，更連小朋友的書包也細心清洗，「她說書包要用軟刷洗才不會洗壞」。相片可見最易弄污的粉色書包看上去不覺變舊，膠邊及布料保留原本的顏色，仔細看也不見黑邊或變灰，可謂一絲不苟。

按圖即看姐姐的清潔貼士：

不少網民看過樓主的相片紛紛大呼羨慕，直指好姐姐難求，「請到一個整潔嘅姐姐真係有福」、「難過中六合彩」、「可以自我要求咁高，抵錫」。另有網民請教姐姐清潔家居的方法，樓主亦大方分享姐姐所用的清潔用品及工具，不過笑稱「具體我無睇佢點洗」。

↓↓↓同場加映：網民感恩遇上好姐姐↓↓↓

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