【認知障礙】玩遊戲都係治療　「易徑玩樂」課程助患者改善情緒

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，高危人士如小朋友及老友記也要留家避疫。不過防疫措施千百種，對於患有認知障礙症的長者來說，單是記住勤洗手和戴口罩也有難度；而作為照顧者，每天與情緒起伏大的患者「困獸鬥」也難免承受巨大壓力。仁愛堂引入加拿大教授所創辦的「易徑玩樂」課程，透過度身訂造的遊戲活動，改善認知障礙患者的情緒及反應，以令患者及照顧者均能享受更具質素的生活。

患有認知障礙症的長者不時出現行為問題，增加照顧者負擔，有社福機構引入「易徑玩樂」課程，透過遊戲活動，改善認知障礙患者的情緒及反應。（仁愛堂提供）

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一般人對認知障礙症的印象或只是無記性，事實上患者除了忘記生活習慣如回家道路、食飯時間外，性情也會改變，例如變得多疑、易怒，甚至對身邊的人作出攻擊行為。根據世界衛生組織去年的數字，全球的認知障礙症患者人數估計超過5千萬，而本港目前每10名70歲以上長者中，便有一名患者。

仁愛堂引入「易徑玩樂」課程，幫助患有認知障礙症的長者及照顧者，該課程由加拿大多倫多大學社會工作學院教授曾家達（左二）所創辦。（仁愛堂提供）

現時91歲的鄧婆婆確診認知障礙症已有5年，雖然病情已步入晚期衰退階段，她仍行動自如，只需一支拐杖輔助便可走動，惟言語能力較差，令家人難以明白其需要。鄧婆婆一向與女兒及其家人同住，不過受病情影響，她常常表現孤僻、易怒，經常會怒視和罵人，令家人照顧時更感吃力及無奈。

女兒留意到婆婆的情況，決定安排她參加仁愛堂的「易徑玩樂」課程（Developing Effective Intervention Programs），起初鄧婆婆對活動完全不感興趣，70分鐘的小組活動時間內4次要求去廁所，覺得不順意時也會大聲喝罵其他人。後來全靠職員留意到鄧婆婆的需要，設計針對其個性、行為模式及情緒的遊戲，至第4次小組時，她已能專注參與。

其後更連家人也留意到鄧婆婆的情緒有明顯改善，稱和婆婆去嘉年華會時，即使排隊輪候玩摩天輪的時間超過30分鐘，她也完全沒有發怒，十分合作。至課程最後一節時，容易發怒的鄧婆婆更一反常態，滿臉笑容的向工作人員及其他長者派發糖果，家人也對她參與課程後的改變感到既驚訝又感恩。

認知障礙症長者常見行為問題

本身為「易徑玩樂」資深培訓師及資深社工的仁愛堂專業服務發展顧問區结蓮表示，「易徑玩樂」由加拿大多倫多大學社會工作學院教授曾家達所創辦，核心理念是需要為本，相信行為問題背後總會有一個或多個未能滿足的需要，要妥善處理患者的行為問題前，必須了解其真正需要。

本身為「易徑玩樂」資深培訓師的仁愛堂社工區結蓮指，照顧患有認知障礙症的長者時，應嘗試了解他們的心理需要並加以滿足。（仁愛堂提供）

區結蓮指，活動期間社工會從6大方面，包括行為、情緒狀態、認知狀態、心理需要、生理狀況以及長者身處的環境和生活處境，觀察長者的表現，以度身訂造方式為他們設計合適遊戲，以回應其心理需要，包括對安全感、尊嚴、關愛等渴求，同時藉活動改善他們的身體機能，從而改善長者和照顧者的生活。

近日受新冠肺炎影響，不少長者也未能外出，家人亦難以找社工或親友分擔照顧壓力，區結蓮提醒，照顧患有認知障礙症的長者時，切忌只讓他們整天對着電視機呆坐，指這會令他們衰退得更快。她建議家人給予長者適量認知活動，如玩些小遊戲或一同做運動，又或可談談有關疫情的新聞，鼓勵長者多表達自己，稱只要嘗試了解他們的心理需要，加以對應、滿足，行為問題便會隨之消失。