新冠肺炎│台灣連假家長話無去玩　老師一問半數孩子揭破父母謊言

新冠肺炎(COVID-19)疫情下，各地民眾盡量留家，也許悶了太久，日前的清明連假，台灣出現景點夜市人流爆滿情景，令人擔心。有幼稚園教師網上分享，指致電家長查詢時大家都說乖乖留家，沒料孩子上學，一問竟然半數都舉手說有出去玩，令她大感氣結。

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「昨晚緊急傳賴(Line)給家長調查年假是否有出入政府公告之11處景點，或是去人多的地方遊玩，結果家長每個都回傳4天都乖乖在家沒出門。」台灣有幼稚園教師盡責了解學生假期行蹤，原以為能安心一點，沒料家長並不誠實。

到孩子回校上課，老師問學生假期做了什麼，沒想到竟有一半人舉手說曾和家人出去玩，大家更能具體說出到了哪裏玩，誰人同行，明顯與他們爸媽所說的完全不一樣。

老師感嘆這種校方問家長的調查，根本沒意義，因為都沒人說實話。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長坦言，清明連假期間台人的外出人潮超乎預期。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

網民也深感認同，笑言「還是小孩子最誠實」，又諷刺指小孩子都被最愛說謊的大人教育不要說謊，坦言家長假期帶子女外出遊玩的行為極不負責任，除了有染病風險， 一旦爆發感染，他們隱瞞行蹤也會增加當局追查感染源頭的難度。

事實上因應清明連假多處知名觀光景點現人潮，台灣疫情指揮中心已即時針對包括墾丁等11處觀光景點發布「國家級警報」，提醒民眾與他人保持室內1.5米及室外1米以上的社交距離。

指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中日前坦言，清明連假民眾出遊潮超乎預期，故呼籲若假期曾至「人潮擁擠的地方」的人，最好在家上班，發病者如發燒、腹瀉、嗅味覺異常，就醫時要告知旅遊史，也禁止僱主對請假行為有懲戒。