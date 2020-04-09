別忽視腰痛！　60歲婦食止痛藥死忍　求醫驚揭腸癌轉移到肝

不少老人家身體不適也拒絕求醫，死命忍痛直到受不了才看醫生，隨時把小病拖到變大病。有台灣醫生分享曾有60歲女士常感腰酸背痛，拖到吃止痛藥也沒用後終求醫，一照發現肝臟有陰影，後來才知是大腸癌轉移到肝臟，腫瘤突出壓到神經才出現腰痛。

腰痛問題可大可小，不要吃止痛藥死忍當無事。（Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash）

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台灣綜藝節目《媽媽好神》日前邀請多名醫生分享，醫師們都感嘆很多時候大家習慣忍耐病楚，但這隨時是反映身體有大問題的警號。

其中肝膽腸胃科醫師張振榕指曾遇60歲女病人求診，她指常感到右腰很痛，以為是年紀大退化，所以容易腰酸背痛，自行到藥房買止痛藥、痠痛藥吃，有時候吃藥會好一點，所以也沒多理會，如是者拖了3、4個月，直到一天她出現劇痛，受不了才去求醫。

「她來診間我看到她，她已痛得沒辦法站直。」張振榕指女病人已看過家庭醫生，但未能搞清楚劇痛原因，他為病人進行超聲波檢查，一掃竟發現病人肝臟裏有大約2至3厘米的黑影，他即時把病人轉到醫院跟進後續治療。

張振榕指事隔半年後，這名女病人的家人到診所向他致謝，原來入院後女病人進行全面檢查，才確診是大腸癌轉移到肝臟，照電腦斷層掃描（CT）更發現最初看到肝臟的2、3厘米黑影，其實已有6至7厘米大，因腫瘤向肝臟外面頂出去，大部分在肝內，才有這麼大落差。張振榕指正因腫瘤頂出部分壓到後腰，所以女病人才會感到腰酸背痛。

伯伯以為牙痛點知差啲命都無...

另一名心臟內科醫師陳冠任也指，曾有70歲伯伯求診稱牙痛，以為蛀牙去看牙醫，牙醫覺得不太嚴重，補了牙就讓他離開，但伯伯仍感劇痛，痛楚甚至延至肩膀，只能趕去看急症。

急診醫生了解後覺得不尋常，一拍心電圖即發現伯伯原來是心臟有問題，3條主要大血管中其中一條已完全堵住，即心肌梗塞，再拖隨時有生命危險，醫生立即為伯伯做心導管放支架等處理好後，過兩天伯伯的痛也消失了，止痛藥也不用吃。

同場加映：背痛位置可能是警號！

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