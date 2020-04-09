英女王籲國民留家抗疫　綠色套裝有意思　但有大膽網民竟然咁樣玩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周日（5日）晚也現身，發表全國特別講話，鼓勵國民自律留家齊心抗疫，並感謝醫護無私付出，強調「好日子將來臨」。女王每次出場也悉心打扮，原來她講話影片中所穿的綠色套裝和配戴胸針也有特別意思，不過有外國網民懶理，竟利用女王的綠色外套製作一系列改圖，於抗疫時期苦中作樂。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周日發表全國特別講話，鼓勵國民自律留家，齊心抗疫，並感謝醫護人員無私付出。（片段截圖）

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繽紛亮麗的套裝配上珍珠頸鏈及寶石鑽石胸針是英女王的標誌打扮。（資料圖片）

現年93歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周日（5日）發表在位68年期間第5次的特別演說，形容國家「正處在一個越來越具有挑戰性的時刻」，許多人遭遇經濟困難，日常生活遇上因疫情帶來的巨大變化，呼籲國民自律，留在家中抗疫，同時感謝一眾醫護人員的付出，又勉勵國民「好日子將來臨」，強調將會跟朋友及家人再聚。

英女王的演講簡單而意味深長，然而除了演辭下了苦功，其衣着打扮亦暗藏特別意思。她特別穿上鮮綠色套裝，戴上標誌性的三排式珍珠頸鍊，除了亮麗搶眼，也希望向經常穿綠色防護服工作的醫護人員致意，象徵自己與一眾醫護並肩抗疫。而祖母瑪麗王后結婚時配戴、於1953年過世後傳承給她的綠松石鑽石胸針，則代表無盡好運與祝福的意思。

↓↓↓網民的爆笑改圖作品↓↓↓

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不少英國人得知女王的心意都大為感動，但亦有網民「錯重點」，認為鮮綠色的套裝就像修圖高手的「誘餌」，紛紛發起改圖比賽為女王換衫。有大膽網民發揮創意，將女王的外套改為電影《星空奇遇記》（Star Trek）的制服，又將女王的最愛動物哥基以及不同的樂隊標誌放上套裝，令她一秒變band友。

有網民笑言，世界要感謝英女王以這身套裝發表講話，因該種綠色是改圖的完美材料，「這就是現時國家迫切需要的東西」，稱一系列的改圖能讓大家在抗疫的負面情緒下苦中作樂。

（綜合）