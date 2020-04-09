食客用過口罩直接掉飯碗內　隔離枱影相出Po惹網民激辯

現時街上大部分人都戴口罩，但正確棄置的方法卻未必人人知道。有網民日前在藍田某食肆吃飯時，看到一名食客將用過的口罩掉到飯碗內，其後拍照上傳到facebook，結果引來網民激辯這名食客的做法是否恰當。

有網民日前在餐廳看到另一食客把用過的口罩棄置飯碗內。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發於上月27日，樓主稱當時於藍田麗港城的食肆吃飯，其間注意到坐斜對面的男子把用過口罩棄置在飯碗內，「有餐廳員工見到但無反應」。直至昨日，樓主在facebook群組「中伏飲食報料區」分享事件，有網民看後批評男子自私及「播毒」，認為他至少用紙巾包好或掉到垃圾桶，總比放在碗內好；又指店員收碗時有機會碰到口罩，一旦未洗手便送餐給其他食客，或導致其他人接觸到病菌。

不過，也有部分網民認為男子的行為沒有問題，「同污糟紙巾一樣，你擺喺枱面阿姐執枱咪又係擺埋落碗」、「攞到入廚房都係倒㗎啦」、「個口罩擺喺枱面一樣掃落隻碗！」，反指樓主大驚小怪。

帖文結果引來正反意見，有留言批評食客自私，用過口罩應掉垃圾桶而非飯枱上；但也有人認為情況如同污糟紙巾最後被掃飯碗內一樣，別無大礙。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

根據衞生防護中心資料，正確棄置掛耳式口罩時，應盡量避免觸摸口罩向外的部分，因該部份可能已沾染病菌；並且要把口罩棄置於有蓋垃圾桶內，再立即清潔雙手。在新冠肺炎疫情持續下，又未知涉事食客有心抑或無意，有網民就指「唔係個個都識處理用完口罩㗎」，建議遇到同類情況，「不如行過去教吓佢啦」。

K Kwong教分辨口罩真假 盒面寫BFE、PFE、VFE未必可信

+ 7 + 6 + 5