【動物森友會】淘寶下架原因未明　傳有店家改叫「猛男XXX」偷賣

任天堂熱爆的《集合啦!動物森友會》（簡稱《動物之森》），今日（10日）突傳出遭包括淘寶等內地電商平台下架，引內地網民瘋狂討論，擔心隨時無得玩。有網民估計或涉部分玩家遊戲中觸及政治敏感議題，有人則指純屬水貨行貨問題。電商下架原因暫時未明，內地《財經網》指實體店仍可購買，有人則爆疑有網店賣家改名偷偷照賣，動森的新代號更是十分爆笑，叫「猛男撿樹枝」。

Switch《動物森友會》（遊戲截圖）

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微博網民今早瘋傳討論《動物之森》疑似出事，在包括淘寶等內地電商平台下架，據網民測試，《動物之森》實體卡和數位版全部被電商平台下架，在平台搜尋的話，「如今能搜到的只有一些書和買了廣告的刷道具店家了」。

《動物之森》為任天堂近期熱爆的最新遊戲，玩家擁有自己的島，島名、角色名、島型全憑喜好而自訂，遊戲會隨機分配兩個動物村民和島上既有水果，玩家其後就要為賺錢起屋及還債而努力，進行各式活動。

這個遊戲其中一個令人沉迷的，是玩家可以自製遊戲中的造景、物件等，惟這個特色，也引來部分人加入政治敏感元素，新冠肺炎（COVID-19）疫情、中央領導人、世衛總幹事譚德塞等，均被玩家加到遊戲中。

內地網一度傳出整個遊戲的伺服器被停止，其後網民發現主要是電商平台相關實體卡和數位版被下架，暫時原因未明。中國電玩遊戲部落客「老刀99」認為境外電子出版物在電商平台銷售屬違規，「國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切」。

事件深受內地玩家關注，惟暫時日本任天堂和中國代理的騰訊未有作出評論。財經網則指有關的電商下架行動在凌晨5時出現，但下午在實體店仍可購買。

不少內地玩家請求不要把事件弄至政治層面，擔心鬧大後當局會全面禁玩，「那麽可愛寧靜的一片小島，本是我們躲避現實社會的最後一塊地方，卻被人故意污染和損害，真的很傷心，難過！」

另有人踢爆「你有張良計，佢有過牆梯」，疑有賣家被問時，稱沒有動森了，但他有「猛男撿樹枝」，疑用以當成動物森友會遊戲的暫時代號。

傳有內地店家疑似改名，繼續偷賣《動物森友會》遊戲。（網上圖片）

簡易圖解話你知《動物森友會》究竟點樣玩！