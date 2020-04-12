新冠肺炎丨熊本熊教你防疫3招　雙語提示圖免費下載　貼邊度都得

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，不少人的衛生意識因而提高，但亦有人懶理防疫。日本九州熊本縣的吉祥物「熊本熊」作家水野學，最近特意畫插圖教大家記住防疫3招，更在官方網站公開圖檔免費下載，希望大家張貼在不同地方，讓更多人認識注意衛生的重要性。

「熊本熊」作家水野學最近畫插圖教大家記住防疫3招，更在官方網站公開免費下載。（資料圖片）

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熊本熊作家水野學最近畫出一系列防疫插圖，分別有日文版及中文版，總共有3張，代表3招防疫措施，包括勤洗手、保持社交距離，以及開窗通風。插圖於4月1日發布，任何人亦可下載，完結時間直至另行通知。

插圖下載網址如下：https://kumamon-official.jp/kiji0035179/index.html

據官方網站資料，插圖可用於行政機構、醫院、組織、學校等地方，亦可作傳單、海報或上載至網站，讓更多人養成預防新冠肺炎的意識。網站資料更指，本來圖片受版權問題規限，公眾使用時需要申請淮許證，但今次特別破例，有需要人士只要用電子郵件向官方提交簡單版使用書即可。

不少網民大讚作者非常有心，認為插圖可讓小朋友學習如何防疫。有熊本熊粉絲直言「部長」身體力行，為了九洲的疫情不遺餘力，紛紛留言感謝，「謝謝熊本熊」、「很可愛呢」、「已下載了」。

（Kumamon Official）