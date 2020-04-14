【The King】李敏鎬前度位位女神級　男神竟然未做過呢類角色

李敏鎬退役後首部劇集《The King: 永遠的君主》終於在Netflix首播（4月17日），李敏鎬飾演多才多藝的大韓帝國皇帝李袞，與《孤單又燦爛的神－鬼怪》女主角金高銀飾演的刑警鄭太乙，編出一場浪漫穿越戀愛。

男神李敏鎬於2017年以公益兵資格入伍2年，雖闊別幕前一段時間，但人氣不減，退伍後第一時間就在社交網站留言答謝粉絲的等待，他除了是「吸粉狂人」，戲裏戲外都是「女神收割器」，被譽為擁有「最強前度CV」的男星。本文就盤點李敏鎬7個小秘密，讓大家感受一下這位長腿OPPA的魅力。

李敏鎬退役後回歸幕前的首部劇集《The king: 永遠的君主》終於來了。（《The king: 永遠的君主》劇照）

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李敏鎬2006年以青春劇《秘密的校園》正式出道，3年後主演韓版流星花園《花樣男子》，外冷內熱的可愛型富家子弟形象，讓他獲得第45屆百想藝術大獎電視部門最佳新人獎，人氣風捲全亞洲，令他擠身一線小生行列。不過李敏鎬很快就擺脫了「道明寺」的形象，其後演出的電視劇《繼承者們》、《藍色大海傳說》等都能創收視記錄。

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