英99歲二戰老兵行後院百遍替醫護籌款　驚人超額9000倍達900萬鎊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國99歲的二戰退役老兵摩爾（Tom Moore）發起籌款活動替國民保健服務處（NHS）打氣，同時感謝一眾醫護平日無微不至的照顧；他希望在本月30日的百歲大壽之前，能用助行器於自家後院來回步行100次，上周四（9日）他提前完成挑戰，並吸引到逾40萬人捐款，所籌得的金額更高達900萬鎊（約8750萬港元）。

摩爾的後院長約25米，來回行走100次對於一般人可謂輕而易舉，但摩爾行動不便，要完成挑戰有一定難度。他透露，近年經常出入醫院接受各種手術，非常感激NHS員工對他無微不至的照顧，加上疫情嚴峻，因此決定發起籌款活動，在10日內每日利用助行器來回後院10次，希望可籌得1000鎊（約9690港元）。

摩爾的善舉很快吸引到媒體關注，且在一周內已籌得100萬鎊（約970萬港元）。摩爾說：「這實在難以置信！我認為這筆錢絕是NHS的醫護人員應得的。上次在戰爭（二戰）前線的是穿着制服的軍人，這次我們的軍隊是醫生和護士，相信我們能撐得過去（疫情）。」

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對於民眾的熱烈迴響，摩爾的女兒漢娜（Hannah Ingram-Moore）坦言大感意外，「這是個非常了不起的成就！英國民眾的慷慨與無私，使我們感到非常自豪」。NHS慈善機構董事長奧頓（Ellie Orton）稱：「我與全國人一樣非常佩服摩爾，感謝你為民眾樹立一個好榜樣」。

女童星籲製作生日卡送上祝福

摩爾還獲得不少當地人的祝福，8歲女童星戴維斯（Reegan Davies）受摩爾啟發，決定在社交媒體上呼籲其他小孩為摩爾製作生日卡，慶祝其100歲生日；她在Twitter上寫道：「我們想向摩爾送上祝福，希望全英國的小孩可以為他製作一張虛擬生日卡，向他說聲謝謝。」

摩爾在西約克郡（West Yorkshire）基斯利市（Keighley）出生及成長，在第二次世界大戰期間曾在印度和緬甸戰鬥，返國後成為多塞特郡（Dorset）巴溫頓（Bovington）裝甲戰鬥車學校（The Armoured Fighting Vehicle School）的導師。