新冠肺炎︳專家建議康復者等3個月再生育　單身網民：請祖國放心

2019冠狀病毒（COVID-19）的研究還未全面，尤其是後遺症問題是不少市民的關注點。繼早前有研究認為新冠病毒會影響男性生殖能力，近日又有網民質疑新冠病毒會否通過母嬰垂直傳播。日前北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑院士登上中央電視台，回應網民擔心的問題，她指暫時未發現母嬰垂直傳播病例，但還是建議患者康復後應等3個月至半年才進行生育。

北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑院士登上央視訪問，建議新冠肺炎康復者最好等3個月至半年才生育。（央視新聞截圖）

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中國駐新加坡大使館今日（14日）邀請喬傑院士作客央視新聞直播間，主要回答兩個網民最擔心的問題，包括新冠病毒會否通過母嬰垂直傳播，及感染後會否影響生殖系統。

喬傑指，目前對初生嬰兒的咽拭子檢測結果都是陰性，無發現病毒會在母體內垂直傳播，甚至有小量樣本發現，新生寶寶可通過胎盤獲得IgG抗體，對病毒有一定抵抗力，新生兒大部分是健康的。而且目前初生嬰兒的確診個案，多數因為家人、阿姨等照顧者中招後和孩子有接觸才會被傳染，完全無接觸下中招的個案極之罕見，沒有充分證據證明會出現垂直傳播。

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對於有研究認為，病毒理論上會影響生殖系統，喬傑表示生殖醫學領域的確在研究這件事，目前發現病毒跟生殖系統有些關係，但可能產生的影響有多大，還不能確定，數據上有影響的是偏小的，但現時研究數量相對少，證據還不確鑿。不過，她建議如果感染過新冠肺炎，康復後應等3個月到半年再進行生育。

雖然喬傑的訪問議題認真，但微博卻離奇出現一群留家抗疫已久的「單身狗大軍」，爆笑留言說：「請祖國放心，我單身。」網民笑言報道下的留言板變成了「單身報到樓」，「進來排隊領女朋友」、「麻煩幫我找個男朋友謝謝」，群情洶湧下有人突破盲點：「這邊建議一下，樓上差老公和差老婆的可以湊合湊合。」

（綜合）