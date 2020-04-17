客人食甜品疑走數　將軍澳老闆fb呼籲：希望你有時間返嚟畀錢

做生意最怕遇到「霸王客」！將軍澳一甜品店最近疑遭客人走數，據老闆指2位客人吃過甜品後，竟然未有付錢即走人，老闆後來更於facebook撰寫帖文勸籲他們回來找數，表示相信客人是無心之失忘記付錢。不過大批網民留言替老闆不值，「擺明特登啦」、「走咗通常好難追得返」。

當晚2名客人坐於店外的位置，吃過甜品後未有付款即走人。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

將軍澳甜品店「蜜蜜見」老闆上周日在facebook群組（12日）撰寫帖文，表示發現有客人於當晚吃過甜品後，沒有付錢即走人。老闆稱，當晚2名客人坐於店外位置，而收據顯示他們分別點了朱古力奧利奧班戟及芒果拿破崙，共101元。

老闆於帖文勸喻：「希望你有時間可以返嚟畀錢啦，謝謝你。」網民紛紛鬧爆客人離譜，指現時食店生意低落，仍出現這些「霸王客」，「公開cctv啦」、「好賤格囉」、「又一呃食事件」、「少少錢都走數，有冇搞錯」。

收據亦顯示客人分別點了朱古力奧利奧班戟及芒果拿破崙，總共101元。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

老闆更替客人護航，相信他們只是無心之失，一時忘記付款。《香港01》向「蜜蜜見」查詢事件，正等候回覆。

（fb群組「將軍澳主場」）