女兒失婚失業獨力湊女　馬來西亞中風伯伯收救濟物品感動痛哭

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，基層市民可謂率先「受災」的一群。馬來西亞一位中風伯伯的女兒失婚後需獨力照顧女兒，但近日失業沒有收入，面臨手停口停的苦況，幸有好心人送上救濟物品，當伯伯收到物品時，即感動得嚎啕大哭，畫面令不少網民心酸。

有馬來西亞網民分享相片，指一位中風伯伯因收到救濟物品包而感動痛哭，令不少人感到非常心酸。（fb群組「馬來西亞新冠病毒COVID-19病毒分享消息站」圖片）

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有網民早前在facebook群組「馬來西亞新冠病毒COVID-19病毒分享消息站」發文，分享當地一名老人家的故事。樓主指，伯伯本身健康欠佳，曾經中風，其女兒為一名單親媽媽，要獨力照顧女兒，近日更因失業而失去收入，生活陷入困難。幸好有善心人為伯伯一家送上救濟物品，當伯伯收到救濟包時，頓時感觸得痛哭起來。

樓主有感而發，指馬來西亞社會因有老一輩的長者當初的貢獻，才有現時的模樣，但今時今日卻有很多「孤獨、不幸的老人家」需要社會關注，呼籲大家「有能力的就必須伸出援手幫忙他們，有錢的出錢，有力的出力」。

帖文引起當地網民瘋傳，紛紛留言稱「看着相片都會心碎」、「被雪中送炭真的很感動感激的」、「多多關照老人家、善有善報」。亦有網民指出相中老伯的家中有空氣清新機，質疑對方是否需要接受幫助，獲樓主回應指相信同為好心人所贈送，「我内心知道肯定也是社會的好心人送给他的，不要這樣懷疑別人好嗎」。

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