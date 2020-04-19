大埔吐露港公路驚見開蓬車乘客擔遮　網民批極危險：想玩滑翔傘？

擁有一輛有型開蓬車是不少愛車之人的夢想，不過實際駕駛時或會遇到旁人未能理解的麻煩。有網民昨日分享相片，稱駛至時速限制100公里的大埔吐露港公路時，見到旁邊一輛開蓬車的乘客疑因怕曬而做出開遮動作，令他不禁問：「咩玩法？」

有網民分享相片，稱駛至大埔吐露港公路時見到旁邊一輛開蓬車的乘客做出開遮動作，直指難以理解。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該網民昨於facebook群組「Tai Po 大埔」貼出相片，稱於吐露港公路目擊有開蓬車乘客「開遮」，表示不能理解。相中可見，銀色開蓬車上除司機外有一名女乘客，她疑因為陽光太猛，竟取出花紋雨遮似是準備打開，引來網民熱議。

不少駕駛者紛紛笑稱涉事乘客行為如玩「滑翔傘」，指出吐露港公路時速限制100公里，一開遮就有機會飛走，「個蓬壞咗又怕曬咪用把遮頂住檔先囉」、「試下把遮有幾防風嘛」、「可能鍾意開篷但係怕大風」；又笑言該女子或與司機「口味不一樣」，一人喜歡享受陽光，另一人則怕曬，「司機喜歡開頂啫，乘客唔喜歡，咪舉傘抗議」。

另有網民「認真討論」，指出開蓬車於行駛途中受車速影響，未必能邊行邊開蓬，又估計相中車輛的蓬蓋故障才令女乘客開遮，「唔通個蓬壞咗又話你知咩，好彩冇落雨咋」、「有啲車係要時速低過40先至可以閂埋個頂，我諗佢唔想停埋一邊」。有人則批評涉事乘客行為極危險，「飛咗把遮走後面就GG」、「帶帽咪解決囉，做乜要咁呢？」。

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