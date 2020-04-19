鎖國致無法出境　一個原因令泰男步行兩日再渡海　想跨國游返屋企

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，多國為減低國民受感染風險，紛紛實施出入境限制措施。馬來西亞及泰國早前分別「封關」，一名於大馬工作的泰籍工人因而滯留。為了回家，他竟想到步行兩日到邊境，再渡海游返泰國，不料途中體力不支，幸被漁民救起。該名工人最終「成功」返國，惟因「偷渡」入境而被警方控告。

於馬來西亞工作的泰籍工人叻納蓬歸家心切，就想到以步行再渡海的方式偷渡回國。（泰國日報圖片）

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泰國媒體報道，沙敦府（Setul）警方上周二（14日）下午接獲漁民報告，指出海時發現一名男子於海中載浮載沉，即時將對方救起。經調查後，警員證實獲救男子為45歲的叻納蓬（Ratanapol Pan-un），之前一直於馬來西亞當漁業工人。

叻納蓬步行兩日至馬國邊境，再於一條運河下水，打算渡海回家。（泰國日報圖片）

叻納蓬向警方表示，受到馬來西亞及泰國封關措施影響，他一直無法回國，但因心裏非常想念家人，故想到以自己的方法回家。歸心似箭的他只帶了一瓶水和一個餐盒，花了兩日步行至馬國邊境，再尋找適合渡海的地方。

他其後發現一條闊約100米的運河，但下水後才發現水流極大，被衝出大海，雖然已拼命游，最終仍只能於水面飄浮，幸好被漁民發現，「漁民發現他時，他已經筋疲力盡了」。

泰國警方指出，叻納蓬「偷渡」入境的方式屬違法，最終他被罰款800泰銖。（泰國日報圖片）

叻納蓬事後被送往醫院檢查，證實身體狀況良好，沒有新冠肺炎病徵，不過仍需接受14日隔離檢疫。雖然他「成功」回國，當地警方指出，其「偷渡」入境方式屬違法，最終罰款800泰銖（約190港元）。警員更補充指，叻納蓬根本毋須冒險，「他不必這樣做，因為邊境檢查站在周六（18日）重新開放，但我明白這名男子迫切想要回家的心情」。

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