公園驚見阿Jack「抖涼」　街坊嚇餐飽　網民求收留：回憶返晒嚟

相信大家小時候玩公仔，或許都幻想過它們可能如卡通片情節般有生命，長大後卻又覺得這種想法似乎太嚇人。有網民最近分享樓下公園照片，稱她在長椅「巧遇」骷髏骨造型的阿Jack公仔，當場大嚇一跳，網民看後紛紛爆笑，幽默留言：「人哋坐低休息下姐啫。」

一名天水圍街坊不滿有人隨意擺放阿Jack公仔在屋邨公園，令她大嚇一跳；但網民卻表示想收留。（fb群組「天水圍友」）

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樓主日前在facebook群組「天水圍人」發帖，表示有人把《怪誕城之夜》主角阿Jack的等身模型放在屋邨公園的椅子上，因為垃圾房就在公園附近，她便不滿大罵：「邊個放低咗隻公仔喺度嚇人！」據她上傳的照片，阿Jack從遠處看來，猶如悠然自得地坐着休息。

阿Jack「被遺棄」公園，有網民看後直指「回憶返晒嚟」，但同時有人認為若是晚上看到，會嚇到「爆粗」。（fb群組「天水圍友」）

雖然樓主嚇破了膽，但許多網民未有安慰樓主，反而興奮留言：「回憶返晒嚟！」吸引了一班阿Jack粉絲，甚至心心眼表示有意「收留」，又開玩笑大膽推測指，「人哋坐低休息下啫」、「今晚佢自己會走」、「妳誤會啦，佢真係自己覺得熱所以落街坐一陣」。

另外有網民附和樓主，認為若是晚上看到此情此境，應該同樣會「嚇死」，「係我見到就爆粗」。有人更將照片轉化為驚慄片情節，「明明我見到有4個大叔喺度飲緊啤酒吹緊水」、「咩啊，隔離有個妹妹仔」，笑倒一眾網民。

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