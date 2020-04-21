又有大貨到！CareHK匯愛20萬港產口罩運抵實惠　ASTM Level 1規格

新冠肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，但市民仍不敢鬆懈繼續四出撲口罩。由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，又有第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉，將會盡快公布購買詳情。

CareHK 匯愛第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

CareHK 匯愛昨日（20日）在Facebook表示，自從上一批口罩公開發售後，連日來收到許多意見和建議，承諾會與 Pricerite 實惠盡快商討改善顧客購買體驗的方案。

帖文又指，公司將繼續專注於口罩生產，新一批20萬個口罩已於昨早準備就緒，並成功運送至 Pricerite 實惠貨倉，未來將會繼續埋頭提升產量，將更多口罩送到有需要人士手上。

CareHK 匯愛第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

根據上一批發售口罩經驗，匯愛公布送貨消息一日後，實惠在fb專頁突然公布15分鐘後開賣，全線分店限量發售，各門市有不同數量口罩，約50至140盒不等，一盒50個97.5元。不過有網民指，當天12時才公布開賣消息，但早上分店已現排隊人潮，質疑實惠有內部消息傳出，因而希望轉以網上抽籤發售。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

+ 5 + 4 + 3

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

CareHK口罩發售詳情：

發售渠道：實惠

數量：共20萬個，每盒50個

口罩規格：ASTM Level 1 （BFE、PFE >95%）

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