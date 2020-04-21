Maskology港產學童口罩周四預售　$270兩盒BFE≥99%送護耳扣存放盒

本港昨日（21日）錄得新冠肺炎（COVID-19）零確診紀錄，惟市民搶購口罩熱潮仍未減退。再有由港人設立、專門製造學童口罩的製造廠宣布周四（23日）將於網上預售，2盒各50個裝口罩售270元，達到BFE≥99%規格，每購買兩盒便會獲贈護耳扣及口罩存放盒。

專門生產學童口罩的「Maskology 口罩．學」宣布，將於周四（23日）開始首輪網上預售。（fb專頁「Maskology」圖片）

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由兩名港爸成立的「Maskology 口罩．學」專門生產學童口罩，創辦人表示會「以『過得自己過得人』為宗旨，以『畀自己仔女配戴』嘅準則生產『Made in HK, Made for HK』嘅學童口罩」。位於火炭的廠房符合ISO14644-1 Class 8標準，生產流程委託專業顧問協助設計，以符合「ISO13485」及CE認證。

Maskology昨於facebook專頁宣布，首批達到BFE≥99%規格的三層過濾學童口罩將於周四（23日）開放預購，會以每盒50個、每兩盒270元的套裝發售。首輪將於5月下旬至6月發貨，並會贈送口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣。

Maskology位於火炭的廠房符合ISO14644-1 Class 8標準，首批口罩將於5月下旬發貨。（fb專頁「Maskology」圖片）

專頁帖文指，為了增強買家對公司的信心，是次預售總額的五成將交由律師樓暫時託管，其中一半將於首輪發貨開始後放款，餘額則會隨口罩發貨陸續放款。如公司未能於於7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，已預購的客人可要求全數退款。

與此同時，帖文指為讓更多學童受惠，「喺疫境中傳遞關懷互助嘅精神」，兩名港爸創辦人承諾捐出5萬個學童口罩予全港小學，以及1.5萬個學童口罩給保良局、循道衛理楊震社會服務處、聖雅各福群會灣仔綜合家庭服務中心等社福機構，「支援有需要小朋友，為家長同學生分擔口罩之憂」。

產品規格：

一次性三層過濾學童口罩，外層為防潑水PP不織布；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為舒適柔軟、透氣度高PP不織布，減少焗熱感覺保持呼吸暢順

級別：BFE ≥ 99%

尺寸：145mm x 95mm

顏色：藍色

包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個

產地：香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

預購詳情：

日期：4月23日（星期四）中午12時起限時網上預購

（名額派完即止）

方法：到「Maskology口罩．學」預售網站成功登入後，輸入電郵地址登記。（每個電郵只可登記一次。）

成功登記後，購買連結將於3小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結只於購買當日有效，顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款，每個購買連結只可進行一次交易。

售價及預訂選項 （三選一）

（1）首輪發貨：兩盒港幣270元，預計5月下旬至6月發貨。

（2）次輪發貨：兩盒港幣240元，預計7月發貨。

（3）首輪+次輪：四盒優惠價港幣470元，其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。

每購買兩盒可獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個

付款方式：PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、ApplePay、Google Pay

收貨方式

（1）於指定時段內到Maskology合作伙伴BaruruStore於觀塘或Neato於荔枝角的門市免費自取；或

（2）「順豐速運」送貨到顧客指定之順便智能櫃或順豐站，運費由顧客在收貨時自付；或

（3）「順豐速運」送貨到顧客指定之地址（只限香港地區），運費由顧客在收貨時自付。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。