金正恩被指病危　網民熱議繼承人問題　同母血脈除妹妹還有二哥

美國有線新聞（CNN）報出朝鮮領導人金正恩接受手術後情況危險，隨後韓國青瓦台指朝鮮方面無異常，中共中央聯絡部消息人士亦指金正恩並非病危，引發網民熱議。金正恩病危消息傳出後，網民已熱議如有萬一，下個朝鮮掌權者會是誰，結果大批人都認為是「妹妹接班吧，視覺上比較舒服」，但亦有網民提到原來金正恩有一名同母二哥金正哲仍在生，而且根據有關他的消息，金正哲可能更貼近韓劇《愛的迫降》的利正赫。

今日美媒傳出金正恩做手術後情況嚴重的消息。（資料圖片）

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今日突傳出金正恩接受心血管心術後情況危重的消息，雖然和南韓及中國方面的說法有異，但已引起網民瘋狂猜想，若他出事會由誰接班人。結果他的妹妹金與正「大熱跑出」，許多網民都認為是妹妹上位的時候，「感覺妹妹也是狠角色」，但亦有人提到金正恩「還有一個二哥」。

朝鮮前領導人金正日曾和5個女人生下6名子女，包括長女金惠敬、長子金正男、次女金雪松、次子金正哲、三子金正恩及細女金與正。其中長女金惠敬的消息不多，而金正男在2017年時，從吉隆坡機場凖備搭飛機回澳門，被越南女子段氏香在其臉上抹VX神經毒劑，導致死亡。金正男曾與金正恩爭領導人地位，但最後由金正恩得到繼承權，故兄長的兒子金韓松應不會在繼承人考慮之列。

網民認為現時朝鮮的頭號繼承人是金正恩親妹金與正。（資料圖片）

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而次女金雪松在2017年金正男被毒刺事件發生後，即有消息指她因此被監禁，遭懷疑與此案有關。據悉，金雪松曾被金正日稱讚有政治家手腕，據說曾擔任組織指導部部長3年之久，而且更是金日成認可新抱金英淑所生下的孩子，如非女兒之身，她亦有力成為繼承人。有脫北者透露，金雪松身材算高有1.65米、高鼻大眼、髮長及腰，長相亮麗。在朝鮮主責文學類工作，有韓媒則指她曾任金正日的秘書。

至於被網民提及的二哥，其實是金正日與高英姬所生的大兒子金正哲，是金正恩和金與正的同母親兄。金正哲最後一次現身，是2015年被拍到在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳參加結他大師Eric Clapton音樂會，他是Eric Clapton的粉絲，過去曾於新加坡及德國看演唱會。韓國當局相信，金正哲過着監禁生活，又曾傳出他患有內分泌疾病，身體女性荷爾蒙過剩，甚至長出胸部。

高英姬直至去世前，一直認為應由大兒子金正哲當接班人，但金正日認為他性格「像個女孩」。曾擔任金正日廚師的日本人藤本健二透露過，「金正哲很像高英姬，而金正恩像金正日，所以金正日更喜歡像自己的金正恩」。

有消息指他是朝鮮官二代組織「烽火組」的領頭人，但在黨及軍隊內沒自己的權力基礎，金正哲沒有挑戰金正恩的權力，所以人身安全不會受威脅。脫北朝鮮外文官太永浩曾表示，金正哲是金正恩親兄，在朝鮮有一定地位，但因為他是哥哥，如果在弟弟身邊輔助會不符傳統觀念，他又指金正哲的夢想是當個音樂家，「對政治毫無興趣」，如果出身在一般家庭並當音樂家的話，他會是一流結他手。

2015年時已有外媒詮釋，金正哲沒戴金正日徽章去音樂會，暴露於多地傳媒之下，相信他已完全脫離平壤權力核心，特意到倫敦音樂會現身，是向弟弟顯示自己無權力慾。但亦有專家認為，朝鮮採用世襲繼承制，金正日與高英姬所生的兩男一女中，金正哲是兄長，也是合適繼承人，一旦金正恩出事，金正哲會是後備。